Sarah Jessica Parker, la eterna Carrie Bradshaw

La actriiz Sarah Jessica Parker (ESPECIAL)

La actriz Sarah Jessica Parker celebró el pasado martes su 60 cumpleaños, marcando así cinco décadas de una trayectoria que ha dejado huella en Broadway y en la gran pantalla, pero sobre todo en la televisión al convertirse en un icono popular gracias a su interpretación de Carrie Bradshaw en Sex and the City (Sexo en Nueva York).

Su primer trabajo remunerado fue un papel protagónico en una adaptación de la NBC de 1974 del cuento de hadas de Hans Christian Andersen, The little match girl, que se filmó en Cincinnati, y consiguió subirse a su primer escenario de Broadway dos años después, a los once años, para participar en una reposición de la obra The Innocents.

A los 14 años, en una entrevista por su papel que protagonizó como Annie en Broadway, Parker ya señalaba su amor por la ciudad de Sex and the City: “Me gustan mucho los arcoíris y me gusta la ciudad de Nueva York”, recalcaba entonces la joven actriz originaria de Ohio.

Siendo adolescente interpretó a una aplicada estudiante en la serie de CBS, Square Pegs (1982-1983), donde coincidió con Cynthia Nixon, quien años después sería una de sus mejores amigas en Sex and the City.

Romances bajo el foco





Su salto a la gran pantalla lo dio en los ochenta con Somewhere, tomorrow (El espíritu de Terry ,1983), Footloose (1984) y Firstborn (Un extraño en casa, 1984), cinta que coprotagonizó junto a Robert Downey Jr., quien se convirtió en su pareja hasta 1991.

Parker dejó los papeles de adolescentes para empezar a interpretar en la gran pantalla a bellas mujeres rubias que no destacaban por su gran intelecto, como una bruja de mente distraída en Hocus Pocus (El retorno de las brujas, 1993), una cazafortunas en The First Wives Club (El club de las primeras esposas, 1996) o una reportera enamoradiza en Mars Attacks! (1996).

También se dio a conocer por su vida amorosa en el verano de 1991 cuando los paparazzi la perseguían por todas partes para saber más sobre su romance con John F. Kennedy Jr. -hijo del presidente asesinado John F. Kennedy-.

“No tenía ni la menor idea de qué era la fama real”, dijo entonces en una entrevista con Times, y añadió: “Cuando muera, dirán: ‘Ah, sí, Sarah salió con John Kennedy”.

El fenómeno Sex and the City





Fue en 1997 cuando Parker escuchó hablar por primera vez sobre la posibilidad de hacer una nueva serie para HBO (ahora Max) sobre cuatro mujeres solteras en la treintena que le sacan el máximo partido a la vida social de La Gran Manzana; una adaptación de una columna del New York Observer de Candace Bushnell (que escribía con el seudónimo Carrie), que luego se convirtió en libro.

Parker protagonizó y narró los 94 episodios de las seis temporadas de Sex and the City (1998–2004) y en las últimas temporadas también fue productora ejecutiva.

“Gracias. Nunca he ganado nada en mi vida”, dijo tras ganar el Globo de Oro en 2000 por su interpretación de esta columnista, fumadora empedernida y amante de los сocktail ‘cosmopolitan’.

Sex and the City se convirtió a lo largo de los años en un símbolo de libertad sexual, glamour y moda.

Parker comparte con Bradshaw el amor por un lujoso guardarropa. Ha asistido once veces a la selecta Met Gala y para presentar los MTV Movie Awards en 2000 se cambió más de diez veces.

La actriz, además, tiene su propia línea de zapatos, SJP, y una tienda a tan solo unos metros de la casa de Carrie Bradshaw en la serie, en el barrio de Greenwich Village -vecindario en el que también vive Parker con su marido Matthew Broderick e hijos-.

Las secuelas de los clásicos





La serie también se tradujo en dos películas - Sex and the City (Sexo en Nueva York: La película, 2008) y Sex and the City 2 (Sexo en Nueva York 2, 2010)- y en una nueva serie secuela And just like that... que se estrenó en 2021 y su primera temporada batió un récord de streaming para Max.

La actriz explicó a The New Yorker en 2023 que sigue interpretando a esta osada columnista porque encuentra el material “inconfundiblemente rico”, pero también por lo que parece ser un peculiar sentido de la responsabilidad.

La que no volvió a la secuela fue Kim Cattrall (que interpretaba en la serie y películas originales a Samantha Jones) rompiendo así al inseparable grupo de cuatro amigas, algo que decepcionó a los fans.

And just like that... no ha sido la única secuela que ha hecho en los últimos años Parker. En 2002 volvió a subirse a la escoba para interpretar a la bruja Sarah Sanderson en Hocus Pocus 2 (El retorno de las brujas 2).