Benson Boone en el Pepsi Center: Derroche de emotividad y efusividad

Benson Boone en el Pepsi Center Cantó lo mejor de su repertorio. (Adrián Contreras)

Benson Boone ofreció su primer concierto en México con una presentación en el Pepsi Center. El cantante estadounidense, conocido por éxitos virales como “Beautiful things” y “Ghost Town”, llegó al país para promocionar Fireworks & Rollerblades, su álbum debut lanzado en abril de 2024.

A pesar de ser relativamente nuevo en la escena musical, Boone fue nominado a Mejor Artista Nuevo en los Grammys.Tras este show, el artista se presentará en el Festival Tecate Pa’l Norte, como parte de su paso por tierras mexicanas.

En punto de las 9:00 de la noche, el concierto dio inicio con un efusivo “¡Hola, México!”, saludo que bastó para desatar la primera gran ovación de la velada. Con “Sorry I’m here for someone else” como tema de apertura, Benson Boone marcó el comienzo de una noche inolvidable.

Benson Boone en el Pepsi Center Es un artista con gran energía. (Adrián Contreras)

Personalizar muñecos del Dr. Simi para los artistas se ha vuelto una tradición entre los fans mexicanos. Y aunque fue su primera vez en el país, el cariño del público se hizo evidente durante todo el concierto. Incluso, Benson Boone recibió su primer Dr. Simi personalizado, gesto que sorprendió y emocionó al cantante.

A lo largo del espectáculo, el cantante interpretó una selección de sus canciones más populares. Uno de los momentos más memorables llegó con “Drunk in my mind”, que fue coreada a todo pulmón por el público, convirtiéndose en una de las favoritas del concierto.

Fue una velada cargada de emoción, pero uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Boone interpretó “In the stars”, tema que compuso en honor a su abuela. Antes de comenzar, pidió al público que guardara los teléfonos, deseando que fuera un instante íntimo, solo entre él y sus fans, algo para llevarse en el corazón. Gran parte de los asistentes respetó su deseo, creando un ambiente verdaderamente especial.

Benson Boone en el Pepsi Center Una de las grandes imágenes de la noche. (Adrián Contreras)

Al grito de “¡Benson, hermano, ya eres mexicano!”, el cantante se mostró confundido y preguntó en inglés: “¿Qué soy qué?”. Mientras el público le explicaba el significado de la frase, se alegró al entender “¡Oh, que soy mexicano! Lo acepto y no los decepcionaré”, afirmó ante la euforia de los asistentes.

“Forever and a day” y “Young american heart” fueron los temas que antecedieron al momento más esperado de la noche: “Beautiful things”. Con esta emotiva canción, Benson Boone recorrió el escenario y se acercó al público, caminando entre sus fans y cerrando con broche de oro una noche mágica e inolvidable con sus ya tradicionales volteretas.