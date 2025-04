Falleció Memo del Bosque: productor y director en la televisión mexicana

Memo del Bosque Memo del Bosque tenía más de 30 años de trayectoria en la televisión mexicana

Luto en la televisión mexicana tras informarse el fallecimiento de Memo del Bosque. Este lunes 7 de abril se confirmó el deceso del conocido productor de Televisa a causa del cáncer. Su familia hizo el anuncio a través de las redes sociales.

Así anunciaron la muerte de Memo del Bosque

En la cuenta oficial de Instagram de Memo del Bosque, se publicó una carta en la que dieron a conocer su fallecimiento.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.

Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor.

Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno.

Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor.

Con amor, Memo del Bosque.

¿Quién fue Memo del Bosque?

Guillermo “Memo” del Bosque fue pionero en la televisión, destacándose en Televisa y convirtiéndose en la mente creativa detrás de proyectos que marcaron generaciones. Su visión revolucionó el panorama televisivo, en especial a través del canal Telehit, lanzado en 1993, que se consolidó como un referente de música y entretenimiento juvenil.

Entre sus producciones más emblemáticas se encuentran programas icónicos como “El Calabozo”, “Nosotros los guapos” y “100 mexicanos dijeron”, espacios que no solo ofrecieron humor y entretenimiento, sino que también ayudaron a lanzar al estrellato a numerosos talentos, como Adal Ramones, Facundo y Roxanna Castellanos. Su capacidad para innovar y conectar con el público joven definió una era en la televisión mexicana.