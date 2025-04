Revelaciones desde el staff del Ceremonia: Diego Jiménez, principal organizador, “al parecer se fugó”

Diego Jiménez Labora, el principal organizador del Festival Axe Ceremonia. (ESPECIAL FACEBOOK)

“Efectivamente, Diego Jiménez, al parecer se fugó”, fueron las palabras que desveló un miembro del staff en calidad de anónimo para proteger su identidad quien contó esta información a un grupo selecto de medios de comunicación, incluido Crónica Escenario, para aclarar la ausencia de Diego Jiménez Labora, el principal organizador del Festival Axe Ceremonia.

El fundador del Festival Axe Ceremonia y director de Grupo ECO (la compañía responsable), cerró su cuenta de Instagram tras la tragedia ocurrida el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, donde dos fotógrafos, Berenice Giles y Miguel Hernández, fallecieron por el colapso de una estructura decorativa durante el evento.

Antes del incidente, Jiménez Labora utilizaba activamente su perfil de Instagram (@diegoininstagram) para promocionar el festival, compartiendo detalles sobre boletos, artistas y el cronograma.

Sin embargo, después de que se confirmaran las muertes y se desatara una ola de críticas por la gestión del accidente, su cuenta fue desactivada, lo que impide el acceso público a su contenido.

Aunque su perfil de Facebook sigue existiendo, no muestra actividad reciente, y no hay evidencia de que haya emitido declaraciones públicas desde entonces. Este cierre ha sido interpretado por muchos como una respuesta a la presión y el escrutinio tras el suceso.

¿QUIÉN ES DIEGO JIMÉNEZ LABORA?

Diego Jiménez Labora es un empresario mexicano conocido por ser el fundador de Grupo ECO. Este grupo es el responsable de gestionar el Festival Axe Ceremonia, que se celebra desde 2013 y se había convertido en uno de los eventos más importantes de música alternativa en el país.

Jiménez Labora estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y ha estado involucrado en la creación de otros festivales como Trópico y Bravo, además de administrar el Auditorio Blackberry y trabajar con marcas como Licorería Limantour.

El Festival Ceremonia, realizado en lugares como el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, ha ganado relevancia por su enfoque en géneros como el rock alternativo, la electrónica, el hip-hop y artistas latinos emergentes.

Sin embargo, su edición de 2025 quedó marcada por una tragedia: el colapso de una estructura decorativa que causó la muerte de dos fotógrafos, Berenice Giles y Miguel Hernández.

Tras este incidente, Diego Jiménez Labora cerró sus cuentas de redes sociales, como Instagram, y no ha emitido declaraciones personales, lo que ha generado críticas y especulaciones públicas.

OTRAS REVELACIONES DESDE EL STAFF

El miembro del staff quién hizo esta declaración también dio a conocer detalles de las genies (como se conoce a la estructura que cayó sobre los fotógrafos fallecidos): “Por mi trabajo tengo relación cercana con las genies y es super pendejo lo que hicieron y cómo lo manejaron”, expresó.

Uno de los detalles que dio fue respecto a las responsabilidades de los que contrataron los servicios de las genies para el festival: “Ocesa no tiene que ver en esto, pues Ocesa / Logra (empresa de servicios logísticos) se encargan de escenarios, no ambientales ni marketing. Es responsabilidad de Eco/ AXE Ceremonia”, añadió.

“Aunado a que la empresa que puso las genies es tambien la que se tiene que hacer responsable (ni idea que empresa sea)”, aclaró.

El miembro del staff también mencionó un poco de la estructura de responsabilidades: “También hay diferentes jefes de estructuras, el jefe de estructura de escenarios es diferente a los que aprueban ambientales”, dijo y sumó “No tengo idea de quienes hayan sido”.

“Salen caras por lo mismo de que se tienen que rentar con operador certificado aparte del permiso de protección para manipularlas”, agregó.

La fuente también confirmó parte de la versión del alcalde Mauricio Tabe sobre la supervisión previa a la realización del festival:

“Efectivamente cuando ellos estaban en inspección de TODO, las genies no estaban colocadas y no estaban aprobadas al parecer. Ni siquiera estaban en los planos, esas se colocaron el sábado por la mañana según información que me han dicho compañeros de staff, o sea un día después de la inspección”, dijo.

“De verdad espero que encuentren al responsable de las genies y la persona que tuvo la idea tan pendeja y quienes lo aprobaron”, complementó.

¿EL FESTIVAL PENSABA CONTINUAR?

A lo largo de las últimas horas se había desvelado que algunos periodistas volaron drones en las inmediaciones la mañana del domingo cuando el festival ya estaba suspendido y se encontraron con una prueba de sonido, que demostraba que los organizadores buscaban reanudar las actividades con normalidad a pesar de la tragedia.

Incluso algunos reportaron en redes que al encontrarse a talento como Massive Attack o Tyler the Creator en el aeropuerto dijeron que la noticia de la cancelación se las dieron hasta las 12 horas del día domingo.

La fuente que desveló la más reciente información confirmó que a los trabajadores los hicieron ir al Parque Bicentenario: “A la gente de staff la citaron a las 11:30 del domingo para seguir con las actividades”, dijo.

Finalmente, cabe señalar que de acuerdo con sus declaraciones, la noticia de la tragedia también fue escondida a los mismos miembros del staff: “Cabe mencionar que incluso yo que tenía radio y podía estar en el canal de producción técnica, no supe nada hasta casi las 12 de la noche... No teníamos señal. Me enteré porque mi familia y amigos me preguntaron si estaba bien”, concluyó.