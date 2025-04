Grupo Firme se suma al discurso de Claudia Sheinbaum de musica sin violencia

Grupo Firme se desmarca de corridos y apoya concurso de música no violenta de Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

Grupo Firme se presentó este martes en Ciudad de México para promocionar sus próximos conciertos en el estadio GNP Seguros, pautados a presentarse en junio. Aprovechando la ocasión destacaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para promover la música sin violencia mediante la iniciativa “México canta y encanta” y mostraron su desapego hacia los corridos que hacen alusión al crimen organizado.

“Claro que apoyamos a la presidenta (Claudia Sheinbaum). Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho (...) Nosotros somos más guiados al amor y el desamor”, expresa el cantante del grupo, Eduin Caz.

Asimismo, el vocalista aseguró “no querer sumarse al género ni ponerse en contra” de este género musical polémico por su gran popularidad en México y la inclusión de celebraciones de la cultura del narco y sus líderes.

“Es algo que en realidad a nosotros no nos incumbe y en lo que no estamos. No vamos por esa línea. Nos mantenemos al margen y seguimos haciendo la música que Grupo Firme siempre ha hecho”, comentó.

El manager de la banda fundada en 2014, Isael Gutiérrez, comento que “el artista es libre de expresarse”, pero que la intención no es “censurar la música” sino “cambiar un poquito la narrativa” y “descubrir nuevos talentos”.