‘The last of us 2: Remastered’: La tensión de ser “el último de nosotros”

Imagen del videojuego ‘The last of us 2: Remastered’ (ESPECIAL)

Previo al estreno de la segunda temporada de The last of us en MAX pudimos disfrutar la continuación de la historia de Ellie y Joel que llegó a PlayStation 3 en 2013, una historia de venganza, redención y perdón.

The last of us 2 llegó a PC con un remastered digno de las últimas generaciones de procesadores y tarjetas gráficas, el trabajo técnico realizado por Naughty Dog en colaboración de Sony Interactive Entertainment demuestra la experiencia adquirida en la portabilidad de juegos desarrollados directamente para consolas para su posterior llegada a PC.

Es importante mencionar que esta prueba se desarrolló con una tarjeta gráfica NVIDIA 3050 y lo mínimo recomendado es una tarjeta NVIDIA 1650 o su equivalente en RADEON, el juego se ejecutó en una calidad alta demostrando el trabajo detrás de esta obra en la cual la narrativa complementa el arte, el detalle detrás de la interpretación de las ciudades destruidas por el abandono derivado de la pandemia de Cordyceps es increíble, la inmersión es casi total gracias al realismo visto en el juego además del gran trabajo de audio.

EL REENCUENTRO CON UNA ODISEA





Esta segunda parte nos muestra las consecuencias de los actos del primer juego, han pasado 12 años desde el lanzamiento de la primera parte y en este mundo destruido por el cordyceps han pasado cuatro años desde que conocimos a joel, todo su camino y su odisea con las luciérnagas que traerá consecuencias, es así como inicia esta historia de venganza, redención y perdón.

Para este segundo capítulo tenemos a nuevos personajes cómo Jesse, Dina y Abby. Siendo esta última la otra protagonista de este segundo episodio, las historias de Ellie y Abby están unidas por las decisiones de Joel y podemos interpretar que el juego está dividido en cuatro actos:

El acto 1 : siendo la introducción a la vida posterior al recorrido de Ellie y Joel buscando a las luciérnagas.

: siendo la introducción a la vida posterior al recorrido de y buscando a las luciérnagas. El acto 2 : es la historia desde el punto de vista de Ellie y su búsqueda de venganza en contra de Abby a lo largo de Seattle .

: es la historia desde el punto de vista de y su búsqueda de venganza en contra de a lo largo de . El acto 3 : es la historia desde el punto de vista de Abby mientras se da cuenta que su venganza no le dio tranquilidad e inicia este camino en la búsqueda de redención para así encontrar paz.

: es la historia desde el punto de vista de mientras se da cuenta que su venganza no le dio tranquilidad e inicia este camino en la búsqueda de redención para así encontrar paz. El acto 4: es la culminación de toda esta historia donde el jugador ya sabe la historia desde ambas perspectivas y puede sentir afinidad por una de estas dos grandes protagonistas.

Como se mencionó anteriormente el trabajo detrás de este juego es increíble, técnicamente no es posible encontrar un problema, la situación detrás de este juego y es una opinión existente desde su lanzamiento en 2020, es la cuestión de su narrativa, la forma en la cual el jugador está obligado a conocer ambos puntos de vista para de esa forma romper el estereotipo de bien y mal hace creer que el cuarto acto de este juego es la toma de decisión final ya que el jugador entendió ambos puntos de vista y pudo conectar con ambas protagonistas.

Lamentablemente esta toma de decisión es inexistente y se sigue una narrativa preestablecida lo cual deja un sinsabor al jugador ya que la propia narrativa destruye el papel de héroe y villano y cada jugador da valor a una protagonista diferente según su interpretación de ética.

¿REALMENTE ESTE JUEGO TIENE ALGO MAL?





La opinión detrás de esta pregunta es que no, existen dos situaciones que pueden llegar a ser confusas, la primera es la narrativa y la división de actos, conocemos a las dos grandes protagonistas de la historia que son Ellie y Abby.

Tomamos el papel de cada una de ellas y conocemos su historia y también sus motivaciones para las acciones dentro del juego, cada jugador conecta con una protagonista diferente y puede entender el juego de diferente manera incluso también se replantea la interpretación del primer juego y se destruye a los héroes o los villanos de la primera parte lo cual puede llegar a ser incómodo para algunos jugadores que se identificaron perfectamente con Ellie y Joel.

La segunda situación complicada de este título es la propia riqueza de su historia, parece ser que es una historia tan estructurada y bien contada que no es ir de un punto A a punto B durante el recorrido.

La ciudad de seattle es un personaje más que cuenta una historia y tiene un desarrollo, que esconde sus propios secretos y estos secretos son sus calles, túneles y las facciones que en ella habitan, así es como estas facciones se vuelven nuevos enemigos que si bien es una forma de enriquecer la narrativa y su participación parece ser idónea desde un punto de vista más profundo se llega a sentir desperdiciado ya que al menos en la opinión de esta pluma cada uno de estos personajes y facciones tienen una motivación para su actuar dentro de este apocalipsis y hubiese deseado conocer un poco más de estas motivaciones.

Si bien no es necesario porque la historia es redonda y no afecta él no saber tanto de estos personajes se puede llegar a percibir un cierto vacío al saber que estos existen y que tienen una historia detrás que se desconoce, la historia The last of us es redonda desde la narrativa de un videojuego pero es esta riqueza la que hace sentir que este segundo capítulo sea corto y condensado aunado a la falta de decisión final, no se entiende si esto es un final abierto o cerrado y si eso signifique la llegada de un tercer capítulo a está historia.

CONCLUSIÓN





The last of us II es un juego con una extraordinaria narrativa que busca romper los estereotipos de héroe y villano, todo se reduce a la percepción del punto de vista y esto es algo que no se ve muy seguido en obras audiovisuales.

Desde su llegada en 2020 en un momento muy complicado a nivel mundial se convirtió en un antes y después en la industria del gaming, generando una división de opinión contrario a lo que fue el primer capítulo de esta historia, un juego aclamado por la crítica.

Han pasado 12 años desde este primer capítulo y la llegada de la adaptación a serie por parte de HBO hizo que mucha gente se interesara por esta historia.

Ahora a pocas horas del estreno de la segunda temporada la llegada de esta historia a PC permite que una mayor cantidad de jugadores puedan conocer el recorrido de Ellie y disfrutar de esta búsqueda de venganza y redención que a la opinión de esta pluma es el final de un largo camino que inició en 2013 y que terminó en 2020.

Esta es una historia que cada jugador debe disfrutar de manera individual, no se puede hablar de manera absoluta sobre este título ya que no existen héroes o villanos, habrá lectores que pudiesen llegar a disfrutar o no de la narrativa pero lo que es realmente innegable es el gran trabajo realizado para llevar este juego a PC, técnicamente no tiene ningún problema y el jugador todo el tiempo siente la tensión de ser “el último de nosotros”.