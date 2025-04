‘The last of us’ estrena segunda temporada: Una serie catártica de la experiencia humana

Los protagonistas de The last of us Bella Ramsey y Pedro Pascal. (ESPECIAL)

Sin duda uno de los dramas más esperados del año es la nueva temporada de The Last of Us, donde veremos el destino que le aguarda a Ellie y Joel y que los fans mueren por ver en los siete episodios que tendrá el show.

Crónica Escenario estuvo presente en la charla que ofrecieron los creadores de este show, Craig Mazin y Neil Druckman, así como los protagonistas Bella Ramsey, Pedro Pascal y Gabriel Luna junto a las nuevas adiciones, Kautlyn Dever, Isabela Merced y Yougn Mazino, que ofrecieron un poco de lo que podemos esperar a partir de este 13 de abril.

“Es fantástico regresar después de trabajar muy duro por dos años”, señaló Craig Mazin. “Cuando terminó la primera temporada, comenzamos a escribir la segunda, entramos en pre producción, filmamos e hicimos la post. Estamos muy emocionados de que la gente vea lo que hemos hecho porque estamos muy orgullosos de ello”.

UNA CELEBRACIÓN AL TRABAJO HONESTO EN UNA SERIE

Neil Druckmann añadió: “Poder pensar en que la gente está a punto de mirar este show, involucrarse con él y comentarlo, me emociona. Hay un increíble equipo que puso todo en la línea para crear una emocionante temporada para el público”.

“Cuando la primera temporada salió, fue algo grande. Es emocionante y atemorizante a la vez saber que me verán nuevamente en la pantalla. Es bonito estar aquí, es como una celebración para el trabajo arduo que hicimos”, meditó a su vez Bella Ramsey, que vuelve como Ellie.

“Creo que todos nos entregamos a esta serie y confiamos en el equipo, espero que la gente la mire y les guste verla”, sumó.

Pedro Pascal agregó: “Me emociona poder darle a la gente una nueva temporada de un show que todos amaron y que todos los que trabajamos en él pusimos mucho corazón en el mismo”.

KAITLYN DEVER ES ABBIE

La actriz Kaitlyn Dever fue la elegida para ser Abbie, personaje clave en el desarrollo del arco de The Last of Us: “Estaba nerviosa y ansiosa pero emocionada de ser parte de ésto. He sido fan del juego y del show desde que salió, pero el alcance de la serie y de su universo ha sido inmenso”, dijo.

“El mundo de The Last of Us es extenso y en mi caso lo puse vivir gracias a los vestuarios que usamos y los sets. Me encantó sentirme segura y cuidada en una forma que no había experimentado antes, así que ha sido una aventura como persona y actriz el estar dentro de este proyecto”, afirmó.

Dever no ocultó su emoción por reencontrarse con el proyecto después de audicionar para el papel de Ellie cuando se planeaba hacer una cinta hace años. “Fue algo irreal porque me volví una fan del show. Amo lo que Craig y Neil lograron con la primera temporada. Fue magia pura”, expresó.

“Además era fanática del juego porque fue un momento de conexión entre mi padre y yo, que lo jugamos juntos. Poder volver a la historia más de 10 años después como Abbie, sentí como si estuviera destinada a ello y que a veces, cuando eso pasa, simplemente sucede. Se sintió bello y correcto poder hacer a Abbie”, confesó.

ISABELA MERCED ES DINA

Otro nuevo personaje llega con Isabela Merced, que da vida a Dina, alguien muy especial para Ellie. “Llegar a este universo fue algo muy cool, me sentí como la chica nueva en la escuela. Creo que Dina y yo tenemos mucho en común en el sentido de que ambas compartimos un exceso de confianza sin alguna razón aparente”, comentó.

“Aprecio mucho que todo el equipo me haya recibido por quien soy. Siempre sentí que me veía a través de sus ojos, de Craig y Neil. Y eso me dio el ambiente necesario para florecer como actriz”, explicó.

“Veo a Dina como una extensión de mí misma si estuviera metida en esta situación apocalíptica. Trataría, como ella, de alivianar las cosas un poco”, continuó Merced.

“Creo que ese es nuestro súper poder como humanos, tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva y crear nuestra propia realidad. Además, creo que Dina es la luz para Ellie, además de que ella también tiene cierto dolor interno que exploramos en la serie, no solo es la chica graciosa del cuento. Craig hace una gran labor dándole profundidad a los personajes”, sumó.

YOUNG MAZINO, OTRO FICHAJE ESTELAR

Young Mazino también se suma, estando del lado del grupo de Abbie. “Me siento afortunado de formar parte de esto. Tengo mucha gratitud para todos aquellos que se abrieron y me permitieron unirme a esta segunda temporada, sobre todo con algo tan bien establecido desde la anterior”, expresó.

“Recuerdo ponerme muy nervioso cuando llegué al set y me di cuenta de la escala del pueblo y el enorme portón que construyeron. Fue ahí que comencé a sentirme enloquecido. Pero mientras más tiempo pasaba ahí, me daba cuenta de la cálida energía sin egos en el set. Eso es raro, especialmente en este tipo de proyectos pero me la pasé muy bien”, añadió.

LOS NUEVOS RETOS DE BELLA RAMSEY Y PEDRO PASCAL

La serie se ubica cinco años después del punto en que termina la primera temporada, en un momento de tensión entre los protagonistas. “Solo no teníamos que caernos bien por un rato”, bromeó Ramsey.

“Fue muy fácil odiar a Pedro. Pero si, han cambiado muchas cosas en ese tiempo. Ellie tenía 14 y ahora tiene 19 y creo que en la vida de cualquier adolescente los años formativos son complicados. Pero siempre hay razones más profundas que causaron esa pequeña ruptura. No me gustó sentirme alejada de él en ciertas escenas”, comentó.

El reto de la distancia también afectó a Pascal. “A nivel práctico, mi primer día en el set se sintió como una trampa que Craig y Neil me tendieron”, recordó.

“Lo primero que grabamos fue a ella y yo en un momento íntimo con una distancia dolorosa e intolerable entre ambos. Pero aún teníamos que convivir en el set y demás, lo cual fue reconfortante. Ciertamente estaba agradecido de volver pero esta experiencia de separación que sufren ellos ha sido muy dura de realizar y sentir. Sentía su dolor y eso me provocó una mentalidad bastante inestable, para ser honesto”, sumó.

También en esta temporada, la relación entre Joel y Tommy ha cambiado. Sobre ello, Pedro expresó: “Creo que existe un muy buen arco sobre nosotros. Empezamos la temporada con los dos juntos en el Dia D y vemos cómo hay un lazo de iniciación al entrar en eso. Tuvimos ensayos y al llegar la pre producción hicimos un poco de rafting en el río”, expresó.

“Luego nos separamos y nos reencontramos en la nieve y tuvimos algo especial cuando mucho de lo que oculta mi personaje comenzó a mostrarse. Para esta temporada, todo se sintió como una construcción natural de lo que habíamos establecido antes como compañeros de escena y personajes a la vez”, continuó.

UN CAST RESPETUOSO CON EL GUIÓN

“Todo el cast es generalmente respetuoso con el guión que escribimos. A veces, Pedro podría salir a defender las líneas del texto”, complementó Mazin.

“Tanto él como Gabriel tomaban una escena y nos decían cómo movían las piezas de lugar para que sonara mucho mejor. Ese es el nivel de atención y cariño que le tienen al proyecto, no están jodiendo. Y en esa escena específica, es un momento hermoso entre los dos aunque luego viene el dolor y todo lo que ella conlleva después”, añadió.

Pareciera que relatos como The Last of Us son una distracción interesante y reflexiva sobre el mundo que encaramos. “El contar historias como ésta es catártico en muchas formas. Es la manera en que los seres humanos han creado un testimonio de sus vidas. Desde huellas de manos en cuevas hasta la televisión misma. Lo que uno lee, ve y escucha siempre se verá reflejado en la experiencia humana”, apuntó el chileno.

“Y en circunstancias extremas, hay un placer enfermizo pero sano en este tipo de catarsis que haces a través del show porque te ofrecen un espacio seguro para ver las relaciones humanas en crisis y dolor o hacer inteligentes alegorías sociales basadas en el mundo que vivimos de manera bella e inteligente”, expresó.

“En efecto, es un sentido catártico lo que ofrece. En la primera temporada creamos algo que habla sobre el miedo de una pandemia que con la experiencia que todos tuvimos nos ofreció otro punto de vista al respecto”, sumó Gabriel Luna, que da vida a Tommy, el hermano de Joel.

“En el segundo juego, se trata más de cómo comienzan los conflictos y quién los inicia. En todo el mundo estamos confrontando este tipo de cuestiones, pareciera que la gente está atorada en una rueda de venganza que no podemos romper. Así que la catarsis juega un gran elemento en la serie, sin duda”, añadió.

UNA SERIE QUE APELA A LA HUMANIDAD

Sobre el elemento humano en The Last of Us, Craig Mazin aseguró que seguirá presente de maneras distintas a la anterior temporada. “Una de las cosas que hablamos entre Neil y yo es que no hiciéramos algo como el episodio de Bill y Frank en la temporada uno, que por cierto a la gente le encantó”, comentó.

“Pero debo decir que hay un episodio en esta segunda temporada, dirigido por Neil, que no es una copia de ese capítulo, pero sí tiene ciertos elementos que son propios porque así lo necesitaba nuestra historia”, agregó.

Sin embargo, Mazin también reveló que existen momentos en la serie que fueron duros de filmar. “Hay una escena en el último episodio de la temporada que involucra a Bella que creo impactará mucho porque lo provoca también en el juego”, expresó.

“Pero existió una evolución para ese momento cuando lo grabamos que, al suceder, nos voló la cabeza. Esos instantes son emocionantes aunque debo admitir que la escena de Pedro y Bella cerca de la cápsula especial en el museo es hermosa de ver y poder darle vida aquí fue bastante espectacular”, concluyó.