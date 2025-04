‘Lo que dice el corazón’: Una sensible reflexión sobre el autismo

Fotograma de Lo que dice el corazón (CORTESÍA )

Buscando nuevos caminos para el cine mexicano llega el drama Lo que dice el corazón, el cual nos lleva a conocer la historia de un exitoso empresario que ha dedicado su vida al cuidado de su hijo autista, cuando conoce a una scort a la que contrata para sentir algo de compañía, comienza a desarrollar una amistad con ella, quien es explotada por un cruel tratante a base de amenazas contra su familia, la relación entre los tres demostrará que para estar bien solo hace falta seguir los instintos y el corazón.

La cinta es dirigida por René Bueno y protagonizada por Lorena E. Gonzalez y Jaime Aymerich, con quienes Crónica Escenario tuvo la oportunidad de charlar sobre el estreno de esta película.

Lore es una película donde tu corazón prácticamente es la guía de esta película, con este carisma que tienes en pantalla, con esta energía que demuestras, ¿qué te lleva a ti a querer producir y protagonizar esta película?

LORENA: ¿Qué me lleva? Pues mira, me enseñaron el guión Carolina Aymerich y Jaime Aymerich y esta historia que leí es muy humana y de conexiones humanas y de corazón y eso fue lo que me llamó la atención.

Luego, por supuesto, el que tuviera los temas del autismo y de la trata de personas, siendo alguien que no solo mi familia, pero también yo en lo personal, me gusta mucho y soy muy apasionada con los temas de justicia social, de causas sociales. Entonces me llamó mucho la atención y me pareció que era una historia muy importante y muy valiosa para poder contar y compartir.

Jaime es un personaje que jamás baja los abrazos, que a pesar de que vive, siempre lucha. ¿cómo conservar un espíritu así a través de toda la película sin que se sienta forzado?

JAIME: Pues interpretar el papel de Tomás fue un reto para mí porque lo queríamos con un punto de vista con los conflictos que tiene el personaje, pero contarlo de una manera muy natural que es lo que coordiné tanto con René como con Caro, con Lorena como que hacerlo más light.

Y creo que eso en la pantalla grande se ve ahí, y se ve cómo estos sentimientos que están ahí muy sensibles. Y como tiene los problemas que tiene Tomás, pues obviamente son conflictos tremendos, de lo que vive con su hijo, lo que vive con Marilyn, lo que vive con él mismo.

Entonces, no, no es fácil, porque tienes que estar como cachándole ahí en la mente en lo que está pensando Tomás y en lo que está transmitiendo, entonces sí, sí fue un reto hacer esta película.

René ¿cómo fue nunca irte al escándalo, nunca irte a otro lado, sino mantenerte siempre sobre una línea familiar?

RENE: Es que esa era precisamente la meta, porque los temas son durísimos dentro de una historia muy dulce. Y la verdad es que el cine es muy poderoso cuando conecta con el público y precisamente eso es lo que nosotros estamos buscando, poner los temas sobre la mesa.

Y si los presentamos de una manera donde sea muy duro para la gente verla, pues va a ser difícil que lleguemos a todos los lugares donde queremos llegar. Siempre fue esa la intención y yo, la verdad, estuve muy apoyado por el talento de los actores para mantenernos siempre en esa línea, estos conflictos tan tremendos y sin perder este tono del que estamos hablando de que es dulce sigue siendo dulce y todo el mundo la puede disfrutar.

LORENA: Pero realmente es recomendada para adolescentes y adultos lo tengo que decir porque es técnicamente es para adolescentes y adultos

En la película te toca el tema de la parte de la trata de la comprensión de la gente con autismo. ¿Cómo fue trabajar este personaje con ese gran corazón que te presenta que permite que conecte con una persona así?

Tuvimos una plática de sensibilización con una fundación que se llama “Iluminemos” para aprender del autismo y para quitar todos estos prejuicios y justamente, una de las cosas de las que nos hablaron en “Iluminemos” son estos prejuicios de que es negativo, de que es raro, de que tiene que verse de alguna forma específica cuando una persona tiene autismo, pero en verdad es un espectro y hay niveles y también todas las personas y niños, niñas que tienen esta condición son también individuos que tienen sus gustos y tienen su carácter.

Entonces el entrar a conocer a una persona con autismo sin con el corazón abierto y sin ideas preconcebidas es como es como sería lo ideal porque realmente son personas y son individuos más allá de la condición y justamente fue la sorpresa y fue lo que pasó que con Sergio Valenzuela, que es el actor que interpreta a Kevin, llegamos y yo en lo personal también llegué y lo conocí como un niño nada más y con la curiosidad de saber qué le gusta y entonces, pues sí, fue muy bonito, muy bonita experiencia y fluyó muy bien.

¿Qué fue trabajar con Sergio para ti, Jaime?

Pues fue un regalo, la verdad, de diferentes partes de la vida. Porque yo sé que es una película, pero esto para mí, personalmente, fue más allá que eso porque la relación que creé con Sergio fue fuera de serie, o sea, es un niño a todo dar que yo he aprendido mucho de él y al saber que es un niño autista.

Al saber lo que es eso, pues para mí era todavía un reto más, y lo que vive el personaje, obviamente con el miedo de dejarlo con Sergio fue muy fácil porque es un niño muy amigable y es muy dulce y yo tengo dos hijas, entonces también tengo el chip que soy papá, entonces con él fue muy fácil trabajar por ese sentido, al grado de que nos hicimos súper amigos. Entonces, creo que yo he aprendido más de Sergio que de otras cosas.

¿René, cómo fue elegir este aspecto de autismo? Trabajar con niños es complicado, pero pareciera una película que tienes una gran mano para ello. ¿Cómo fue llevarlo?

Bien bonito, fíjate que dentro la sugerencia de que tuviéramos a un niño autista de verdad fue de Lorena, a mí me preocupó al principio, en buena medida porque no conocía tanto del tema hasta que empezamos a prepararnos para la película y que pedimos asesoría a los profesionales.

Pero yo como director yo tengo que cumplir con un plan de rodaje, es de mis principales obligaciones, tengo unos días para filmar la película y me preocupó, pero empezamos, hicimos casting, ya teníamos hechos castings para elegir al niño actor, y nos dedicamos a hacer casting con puros niños autistas, andábamos buscando quién nos daba el tono, hasta que en Mexicali aparece Sergio, de repente, y todos, wow, él es.

Y muy interesante porque es muy disciplinado para trabajar, se sabía siempre sus líneas y la de todos los demás actores. Entonces fue de verdad un placer y a mí me apoyó mucho su disposición para trabajar y estar en su personaje.

Le marcábamos, no, es por aquí, es por acá, aquí vas a decir esto, y es un proceso muy interesante filmar la película, porque pones la cámara, esa es la escena, la pones del otro lado, la vuelves a hacer, luego sus close-ups, etcétera, y él fue aprendiendo, fue entendiendo el proceso, y siempre contamos con su apoyo y su muy buena disposición.