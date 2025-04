Nick Carter enfrenta nuevas acusaciones de abuso

Nick Carter, integrante de la boy band Backstreet Boys, enfrenta una nueva demanda

El cantante Nick Carter, integrante de la boy band Backstreet Boys, enfrenta una nueva demanda por presunta agresión sexual.

A las tres mujeres que previamente habían denunciado al artista por abusos ocurridos a inicios de su carrera en el año 2000, se suma ahora Laura Penly, quien presentó una demanda formal en la que acusa a Carter de haberla violado en su deartamento de Hollywood entre 2004 y 2005, cuando ella tenía 19 años. Penly también sostiene que el cantante la contagió de una infección de transmisión sexual (ITS), la cual, con el tiempo, derivó en un diagnóstico de cáncer cervicouterino.

Según el testimonio de la demandante, mantuvo una relación íntima con Carter entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, durante la cual se reunían frecuentemente en Los Ángeles. Penly asegura que, a pesar de haber dicho “no” en varias ocasiones, el cantante la agredió sexualmente de forma forzada.

La demanda solicita una compensación económica superior a los 15,000 dólares y exige que el caso sea llevado a juicio con jurado.

Por su parte, los abogados del artista, Liane K. Wakayama y Dale Hayes, Jr., calificaron la acusación como parte de un patrón reiterado para dañar la reputación de Carter y entorpecer el lanzamiento del documental The Carters: Hurt to Love You, que narra los altibajos de la familia del cantante y se estrenará este 15 de abril en Paramount+.