Raphael anuncia su regreso a los escenarios después de presentar un linfoma cerebral a finales de año

Raphael anuncia su regreso a los escenarios después de presentar un linfoma cerebral en diciembre

A unos meses de aquel suceso por los que atravesó la vida del Divo de Linares. Raphael se pronunció por primera vez sobre cómo enfrentó aquellos días hospitalizado.

El artista aseguró en una entrevista con Carlos del Amor, de RTVE, que actualmente se encuentra en buenas condiciones, considerando los meses complicados por los que tuvo que atravesar en el hospital. En su charla, confesó tener miedo a pesar de ser muy valiente para muchas de las cosas que ha tenido que vivir a lo largo de su vida.

Raphael comenta que puso su vida en las manos de los doctores, autorizándoles que hicieran lo necesario para salvar su vida, pues tenía una familia que aún quería ver.

Así mismo destacó que todo lo tomó por sorpresa, a diferencia de las ocasiones en las que estuvo hospitalizado a sabiendas de lo que sucedía con él, por lo que su temor aumentó al darse cuenta de que no podía conectar las ideas con sus palabras, pues no podría expresar ni de manera física lo que su mente ordenaba: “Quería decir una cosa y decía otra”. No sabía traducirlo en palabras. No era el dueño de la situación. “Es una sensación fatal”, asegura.

Hace unas semanas, el Divo de Linares anunció por medio de sus redes su regreso a los escenarios luego de estar cuatro meses en reposo. El intérprete de 81 años publicó una foto en Instagram en donde compartió: “Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”.

Después de agradecer su constante preocupación a los fans, agregó que con inmensa ilusión puede confirmar su regreso a los escenarios, anunciando que el próximo 15 de junio retomará su agenda, por lo que muchos fans de inmediato recibieron con emoción y entusiasmo dicha noticia.