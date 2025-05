Gael García Bernal protagoniza la nueva cinta de ciencia ficción "The End of It", dirigida por María Martínez Bayona

El actor mexicano Gael García Bernal se unió a Rebecca Hall, Noomi Rapace y Beanie Feldstein en The End of it, una película de ciencia ficción y suspenso escrita y dirigida por la cineasta española María Martínez Bayona, en lo que será su debut como directora. La producción, que comenzó a rodarse en abril en las Islas Canarias, está a cargo de The Mediapro Studio US y BBC Film, según se ha anunciado este martes.

Ambientada en un futuro cercano donde la muerte se ha vuelto opcional gracias a la cura del envejecimiento, la historia gira en torno a Claire (Rebecca Hall), una antigua artista provocador aque, al norde de cumplir 250 años, dedice ponerle fin a su vida. Su decisión desata un conflicto emocional con su esposo (interpretado por Gael García Bernal), su hija (Noomi Rapace) y su asistente de inteligencia artificial (Beanie Feldstein).

Para Bayona, la película plantea una reflexión profunda sobre la inmortalidad y el sentido de la vida. La pregunta que guía esta historia es qué significaría vivir para siempre y, más importante aún: “¿Qué significa sentirse vivo?”, expresó la directora. “Es un interrogante profundamente humano, paradójico y también absurdo”, añadió.

La directora también compartió su entusiasmo por el proyecto: “Estoy muy ilusionada por emprender este viaje con un reparto y un equipo tan increíble, y con unos socios que siempre están a nuestro lado”.