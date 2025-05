My Chemical Romance confirma una segunda fecha en el Estadio GNP tras la alta demanda de boletos

My Chemical Romance My Chemical Romance (La Crónica de Hoy)

La banda estadounidense My Chemical Romance ha confirmado una segunda presentación en la Ciudad de México como parte de su gira Long Live: The Black Parade. El nuevo concierto se llevará a cabo el 14 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros, luego de que los boletos para la primera fecha, programada para el 13 de febrero, se agotaran en menos de 24 horas.

Venta de boletos para la nueva fecha

La venta general para esta segunda fecha ya está disponible a través de Ticketmaster, sin haber contado con preventas de ningún tipo. Los precios de los boletos varían según la zona del estadio.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto?

La lista oficial de precios para el concierto es la siguiente;

General A: $2 mil 669.25 pesos mexicanos

$2 mil 669.25 pesos mexicanos General B: $1 mil 571.25 pesos mexicanos

$1 mil 571.25 pesos mexicanos Zona GNP: $3 mil 889.25 pesos mexicanos

$3 mil 889.25 pesos mexicanos Verde B: $2 mil 913.25 pesos mexicanos

$2 mil 913.25 pesos mexicanos Verde C: $1 mil 327.25 pesos mexicanos

$1 mil 327.25 pesos mexicanos Naranja B: $1 mil 937.25 pesos mexicanos

$1 mil 937.25 pesos mexicanos Naranja C: $961 pesos mexicanos

Celebración del 20º aniversario de ‘The Black Parade’

Estos conciertos forman parte de la gira Long Live: The Black Parade, con la que la banda celebra el 20º aniversario de su icónico álbum The Black Parade (2006). Durante la gira, My Chemical Romance interpretará el álbum en su totalidad, ofreciendo a los fans una experiencia nostálgica y única.