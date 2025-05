Pedro Pascal: ¿Cuándo viene a México con el elenco de los 4 Fantásticos?

Pedro Pascal en México El actor interpretará a Reed Richards en el UCM y vendrá la CCXP Expo a promocionar la cinta.

Uno de los actores más populares de los años recientes, Pedro Pascal, estará en México próximamente. El también protagonista de The Mandalorian visitará nuestro país para convivir con sus fans y promocionar la cinta de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos que se estrenará para introducir a estos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) este año. Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo vendrá Pedro Pascal a México?

Pedro Pascal estará en la Ciudad de México este fin de semana para participar en la convención CCXP México 2025, que se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio en el Centro Citibanamex. El actor chileno, conocido por su papel en “The Mandalorian”, asistirá el sábado 31 de mayo como parte del elenco de la próxima película de Marvel Studios, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, donde interpreta a Reed Richards (Mr. Fantástico) .

Pedro Pascal confirmó su participación a través de sus redes sociales, compartiendo una historia en Instagram con el mensaje “Nos vemos en México” . Además de Pascal, estarán presentes sus coprotagonistas Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).

El éxito reciente de Pedro Pascal

El actor chileno ha sido reconocido mundialmente en años recientes por ser parte de grandes proyectos en cine como Wonder Woman 1984, Gladiador 2 o Robot Salvaje. En televisión, ha destacado en The Mandalorian, The Last Of Us o la serie Narcos.

Ahora, Pascal se une oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel, la franquicia de películas que más dinero ha recaudado en la historia del cine como un personaje crucial para el futuro inmediato de la historia. También, se ha confirmado que participará en Avengers: Doomsday para el próximo año.