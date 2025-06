CCXPMX25: La convención de cultura pop que encendió el corazón de los fanáticos

CCXPMX25 (Elizabeth Ramírez)

En esta segunda entrega, la CCXPMX25 demostró un salto cualitativo en cuanto a la calidad y el diseño de sus exhibiciones. Stands de primer nivel presentaron propuestas que cautivaron a los asistentes desde el primer instante. Empresas como Prime Video, Crunchyroll y Bandai Namco desplegaron escenarios interactivos que permitían a los visitantes sumergirse por completo en sus universos. En particular, el espacio de Bandai Namco robó miradas con una figura de Gundam de cuatro metros de altura, pieza central alrededor de la cual se exhibieron artículos exclusivos de franquicias como Kimetsu No Yaiba, Jujutsu Kaisen y Dragon Ball, así como la nueva generación de Tamagotchi.

La organización del recinto también jugó un papel fundamental para optimizar la experiencia. Pasillos más amplios y zonas claramente delimitadas para artistas, creadores y cosplayers favorecieron la movilidad de los fanáticos y evitaron aglomeraciones. Este énfasis en la distribución del espacio permitió que los visitantes disfrutaran de los distintos stands sin perderse detalle de las actividades programadas. Además, se habilitaron áreas de descanso y zonas de comida con temáticas alusivas al mundo geek, generando un ambiente festivo que invitaba a quedarse y socializar.

Durante los tres días de la convención, se realizaron concursos de cosplay, torneos de videojuegos y demostraciones en vivo de ilustración y animación. Estas actividades, sumadas a las exhibiciones de realidad virtual ofrecidas por algunos expositores, reforzaron la sensación de estar dentro de un festival donde la ficción se entrelaza con la realidad. Para muchos asistentes, vivir estas experiencias interactuarles fue uno de los puntos más atractivos de la CCXPMX25, pues podían, por ejemplo, ponerse en la piel de sus personajes favoritos o explorar mundos digitales de manera tangible.

Pedro Pascal, John Cena y estrenos exclusivos encendieron los paneles

John Cena y James Gun en el panel de "Peacemaker" (Elizabeth Ramírez)

El atractivo de la CCXPMX25 no se limitó a los stands: la programación de paneles y conferencias resultó igualmente memorable. La presencia de figuras internacionales elevó la expectativa de los fanáticos. Pedro Pascal, quien deslumbró al público con anécdotas sobre su próximo papel en la nueva adaptación cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos, ofreció un diálogo ameno y reflexivo sobre su carrera y su acercamiento a los icónicos personajes del cómic. Por su parte, John Cena capturó la atención del público al hablar sobre la nueva temporada de Peacemaker, compartiendo detrás de cámaras y detalles de su rutina de entrenamiento para interpretar al excéntrico antihéroe.

Además de estos invitados de renombre, se proyectaron avances de proyectos muy esperados. Clips de The Black Phone 2, M3GAN 2.0, Five Nights at Freddy’s 2 y SOULM8TE causaron furor entre los espectadores, quienes aplaudieron cada escena reveladora. Estas proyecciones anticiparon tráilers oficiales y pusieron a discusión las expectativas sobre el futuro del cine de terror y ciencia ficción en la pantalla grande.

La CCXPMX25 también sirvió como plataforma para encuentros con actores de doblaje, ilustradores de cómics y creadores de contenido en línea. Los asistentes pudieron participar en charlas sobre la producción de animación, la influencia del streaming en la industria audiovisual y los desafíos de convertir un cómic en un producto cinematográfico. Estos espacios de interacción fomentaron el intercambio de conocimientos y la creación de redes entre profesionales y aficionados por igual, fortaleciendo así la comunidad geek en México.

Otro aspecto destacado fue la presencia de creadores de contenido digital que, a través de conferencias y talleres, compartieron sus experiencias en redes sociales y en plataformas de video. Explicaron estrategias para crecer como influenciadores de cultura pop, la importancia de la autenticidad y las colaboraciones con marcas y estudios. Lo anterior ofreció a los asistentes herramientas prácticas para incursionar en el mundo digital y dar visibilidad a sus propios proyectos.

La Convención de Cultura Pop que Encendió el Corazón de los Fanáticos (Elizabeth Ramírez)

La CCXPMX25 logró consolidarse como un referente de la cultura pop en la Ciudad de México, combinando experiencias interactivas, invitados de primer nivel y un ambiente festivo que reunió a miles de aficionados durante todo el fin de semana. Aunque enfrentó desafíos logísticos en el ingreso y en la comunicación de su programa, la convención demostró su potencial para convertirse en un punto de encuentro obligado para los entusiastas de todo el universo geek. Con la promesa de perfeccionar estos procesos y de mantener el nivel de calidad en sus exhibiciones y paneles, la CCXPMX25 ya se perfila como un evento imperdible para el próximo año, cuando expectativa y pasión volverán a chocar en el Centro Citibanamex.