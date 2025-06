Guns N’ Roses regresa a la CDMX: Fechas, precios, lugar y preventas

La legendaría banda Guns N´Roses regresa en noviembre para deleitar a sus fans con sus mejores éxitos Foto: Especial

La Ciudad de México se prepara para recibir a una de las bandas más icónicas del rock mundial, pues Guns N’ Roses ha anunciado una fecha en la capital mexicana como parte de su gira mundial 2025 que comprende 13 fechas por Latinoamérica.

El Estadio GNP Seguros será el escenario donde los fanáticos podrán disfrutar de un concierto inolvidable. Con una capacidad para más de 63 mil personas, el recinto promete ofrecer una experiencia única para los asistentes. Por ello, te dejamos una nota donde conocerás todos los detalles para disfrutar del concierto de principio a fin.

¿Cuándo y el dónde se presentarán Guns N’ Roses en la CDMX?

La legendaria banda de rock ha incluido a la Ciudad de México en su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”. El 8 de noviembre, el Estadio GNP Seguros será el escenario donde los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo inolvidable.

Venta de boletos y accesos

La preventa para miembros del club de fans “Nightrain” comenzará el 10 de junio a las 14:00 horas, mientras que la venta al público en general iniciará el 12 de junio. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del estadio.

Cabe destacar que, existen dos modalidades para los miembros “Nightrain”: Standard y Premium. La primera con un costo de 50 USD. Mientras que la segunda tiene un costo de 89 USD.

En caso de que no seas miembro “Nightrain” la preventa también estará disponible para tarjetahabientes HSBC en estas fechas:

Miércoles 11 de junio – Gran Venta HSBC (Tarjetas de crédito) | 2:00 PM

| 2:00 PM Jueves 12 de junio – Gran Venta HSBC (Crédito y débito) | 2:00 PM

| 2:00 PM Viernes 13 de junio – Venta General (Todos los bancos) | 2:00 PM

Con su regreso a la CDMX, Guns N’ Roses promete ofrecer un espectáculo que quedará grabado en la memoria de los fanáticos. La combinación de su legado musical y la energía del público mexicano asegura una noche llena de emociones y rock de la más alta calidad.