Hollywood reduce a solo el 23.6% la presencia LGBTQ+ en pantalla durante 2024

Fotograma de ‘Amor, mentiras y sangre’. El filme queer de Rose Glass y producido por A24. (CORTESIA)

GLAAD, la organización estadounidense que promueve la representación LGBTQ en medios, lanzó este miércoles su Studio Responsibility Index 2024, y el panorama es desalentador: la representación queer en el cine comercial va en declive.

De las 250 películas analizadas que fueron estrenadas por los principales estudios de Hollywood durante el año pasado, solo 59 incluyeron personajes LGBTQ+, lo que representa un 23.6 % del total.

La cifra representa una caída frente al 27.3 % registrado en 2023 (70 de 256 películas) y un descenso aún más marcado respecto al 28.5 % alcanzado en 2022, cuando 100 de 350 títulos mostraron inclusión. Es el segundo año consecutivo en que el número de filmes con representación LGBTQ+ desciende, lo que preocupa a la organización en un contexto político y mediático cada vez más hostil hacia la comunidad queer.

A24, la excepción

Entre los grandes distribuidores, A24 fue el único que obtuvo una calificación de “bueno”, con 9 de sus 16 películas —un 56 %— consideradas inclusivas. Algunos de sus títulos destacados fueron Amor, Mentiras y Sangre, un thriller romántico; Problemista, una comedia surrealista; y Queer, una historia ambientada en la comunidad LGBTQ de Ciudad de México.

En contraste, Netflix, Lionsgate y The Walt Disney Company recibieron calificaciones “pobres”, mientras que Apple TV+, Sony Pictures y Paramount Global fueron catalogados como “insuficientes”. Amazon y NBCUniversal obtuvieron calificaciones “regulares”.

Trans en solo dos películas

El informe también destaca que de las 59 películas con presencia LGBTQ+, solo dos incluyeron personajes trans. Una fue Monkey Man (Universal), donde el actor indio Vipin Sharma interpretó a Alpha, líder de una comunidad hijra; y la otra, Emilia Pérez (Netflix), protagonizada por Karla Sofía Gascón, actriz trans española nominada al Oscar.

Otras películas destacadas por su contenido inclusivo fueron Drive-Away Dolls (NBCUniversal), Mean Girls (Paramount) y My Old Ass (Amazon). A pesar de estos esfuerzos, el estudio señala que la mayoría de los personajes LGBTQ+ fueron gays o lesbianas, y que todavía falta mayor diversidad en cuanto a orientaciones, identidades de género y experiencias representadas.

Una oportunidad perdida

GLAAD, que lleva más de 40 años impulsando la visibilidad LGBTQ+ en la industria del entretenimiento, advierte que los grandes estudios están desperdiciando una oportunidad para conectar con audiencias queer en crecimiento, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

“Es evidente que los estudios deben diversificar sus catálogos con una variedad de tipos de historias y presupuestos escalonados para garantizar estabilidad y, en última instancia, crecimiento”, concluye el informe.