Grupo Firme llegará a Querétaro con un concierto inolvidable en la Explanada Autódromo este 25 de julio

Integrantes de Grupo Firme durante la conferencia de prensa en Querétaro Especial

Querétaro está de manteles largos, ya que abrirá las puertas de su recinto “Explanada Autódromo de Querétaro” este 25 de julio para recibir a Grupo Firme. La banda que ya se ha ganado el cariño y respeto de miles de mexicanos, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.

En una rueda de prensa presentada por Isael Gutiérrez, fundador y manager del grupo, habló con mucha sinceridad sobre lo que significa hacer este evento sobre todos los retos que han enfrentado y sobre todo el compromiso que tiene con sus fans, ya que a palabras de él “Todo se lo deben a ellos, puesto que sin sus fans no podrían estar donde se encuentran actualmente”.

Integrantes de Grupo Firme durante la conferencia de prensa en Querétaro Especial

Fiesta para todo el público

Isael destacó algo bastante importante, por el hecho de que mencionó que los eventos de Grupo Firme no son cualquier concierto, son una fiesta en la cual pueden acudir abuelitos hasta niños mayores a los 12 años, lo cual no era recomendado, ya que como tal no existe una hora de cierre. Porque en otras ocasiones Eduin Caz se siente tan cómodo y feliz que decide extenderse en su concierto. “Generalmente en nuestros eventos no hay peleas, es una fiesta familiar, un espacio seguro donde puedes llevar a los niños. De hecho, hay videos en redes sociales donde la gente lo puede ver. Grupo Firme es un grupo gloriosamente mexicano, de unión y respeto.”

Producción de primer nivel

Sobre la producción del concierto tanto en audio como en video, Isael fue claro: “No escatimamos en nada. Traemos alrededor de 4 tráilers repletos de equipo visual como auditivo. Mismo equipo que fue utilizado en conciertos de los Estados Unidos como pantallas, audio de primer nivel, efectos especiales, totalmente todo de primer nivel. La idea es que la gente vea exactamente lo mismo que se vio en los eventos de Estados Unidos”.

Integrantes de Grupo Firme durante la conferencia de prensa en Querétaro Especial

Un mensaje de unidad y paz

Isael aprovechó para enviar un mensaje a todos los mexicanos que se encuentran actualmente en los Estados Unidos, en donde el grupo ha tenido un buen recibimiento, especialmente en Los Ángeles, que es como una segunda casa para ellos. “El llamado es de paz, no de provocaciones. Somos mexicanos, trabajadores, y solo queremos que nos dejen trabajar en paz”.

Aunque ha habido complicaciones con las visas de trabajo por procesos administrativos, Isael explicó que es algo común para muchos artistas y que ya están trabajando para resolverlo.

Nuevos proyectos y colaboraciones

Tras una lluvia de preguntas, Isael revelo de unas posibles colaboraciones en un próximo álbum, donde mencionó que tiene en mente a un par de artistas, específicamente mujeres sin decir más detalles y dejando todo a la imaginación.

Integrantes de Grupo Firme durante la conferencia de prensa en Querétaro Especial

En resumen, Grupo Firme llega a Querétaro con un show de primera, un mensaje claro de inclusión y unidad, y la promesa de que el evento será una fiesta segura para toda la familia. La banda sigue creciendo, madurando y dejando claro que la música es para unir, no para dividir. Y en caso de no pasarla bien, el mismo Isael se encargará de regresar el dinero, todo esto en palabras del creador de Music VIP.