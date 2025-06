Barry Can’t Swim estrena nuevo sencillo de verano: “All My Friends”

Barry Can´t Swim regresa con "All My Friends" Foto: Rory Dewar

Tras una exitosa gira norteamericana que se agotó casi por completo, Barry Can’t Swim, uno de los artistas electrónicos más prometedores del momento, comparte “All My Friends”, último sencillo de su próximo álbum, Loner, que sale el 11 de julio en Ninja Tune.

“All My Friends” es una canción creada con intención, que muestra el talento de Barry Can’t Swim como productor y compositor. Comienza con ritmos relajados y alegres que evocan un perfecto día de verano, y la canción se desarrolla lentamente hasta un drop vibrante y a la vez suave. Voces nítidas y conmovedoras se combinan con una cuidada selección de ritmos para crear un paisaje sonoro cautivador, otra impresionante propuesta de Loner.

Este nuevo lanzamiento sigue al reciente sencillo doble “About to Begin”, un tema vibrante y de ritmo rápido, y “Cars Pass By Like Childhood Sweethearts”, una yuxtaposición más suave. Su colaboración “Kimpton” con O’Flynn, que recibió elogios de Billboard, NME, The Line Of Best Fit, Dork, Clash y DIY, quienes recientemente eligieron a Barry como estrella de portada de la edición de festivales de 2025. Junto con el anuncio de Loner, Barry también lanzó el sencillo “Different”, una embriagadora dosis de euforia electrónica que se ha convertido en un clásico entre los fans en las enigmáticas actuaciones del productor de Edimburgo. El primer sencillo “The Person You’d Like To Be”, muestra al artista en una nueva dirección abstracta, desafiando constantemente los límites de su propio sonido.

El aclamado álbum debut de Barry, When Will We Land?, lanzado en octubre de 2023 y que ya supera los 100 millones de reproducciones, ha obtenido un amplio reconocimiento. El álbum fue preseleccionado para el Mercury Music Prize de 2024, situando a Barry junto a nombres destacados como Charli XCX, Beth Gibbons, English Teacher, Ghetts y The Last Dinner Party. Con este honor, Barry se une a Aphex Twin, Nia Archives, Burial, Jamie xx y Jon Hopkins como uno de los pocos artistas electrónicos solistas en recibir una nominación al prestigioso premio.

Consolidando aún más su año de éxito, Barry fue nominado a Mejor Artista Dance en los Premios BRIT de 2024, preseleccionado para el premio al Álbum Escocés del Año y se ubicó entre los tres primeros en la lista Sound of 2025 de la BBC. When Will We Land?, también fue reconocido por Billboard como uno de los mejores álbumes electrónicos del año. Más recientemente, Barry apareció en la portada de la revista Pollstar, que lo aclamó como “una marea ascendente” en la escena musical mundial.

“All My Friends” ya está disponible. Loner se lanzará el 11 de julio en Ninja Tune.