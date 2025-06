Animal Collective estrena nuevo sencillo “Love on the Big Screen” ¿Un nuevo álbum en camino?

“Love on the Big Screen” de Animal Collective Especial

Animal Collective, la banda que ha redefinido el pop experimental, regresa con una nueva propuesta sonora titulada “Love on the Big Screen”. Este sencillo marca su primer lanzamiento como cuarteto desde su álbum de 2023, Isn’t It Now?, y se perfila como una invitación a una nueva etapa creativa.

“Love on the Big Screen” es una pieza que fusiona la psicodelia electrónica con una energía luminosa y envolvente. Producida por Avey Tare y Adam McDaniel, la canción destaca por sus texturas sonoras orgánicas y electrónicas, creando una atmósfera que invita a la introspección y al disfrute sensorial. El acompañamiento visual, dirigido por Danny Pérez, complementa perfectamente la propuesta auditiva, sumergiendo al espectador en un universo onírico y caleidoscópico.

Este lanzamiento no se limita a una sola canción. El 1 de agosto de 2025, se publicará una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas que incluirá, además de “Love on the Big Screen”, una canción adicional titulada “Buddies on the Blackboard”. Ambas composiciones fueron grabadas en el estudio Drop of Sun en Asheville, Carolina del Norte, y masterizadas por Dave Cooley.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, este lanzamiento podría ser indicativo de un nuevo proyecto discográfico en desarrollo. La banda ha estado activa en diversos frentes, incluyendo colaboraciones y proyectos en solitario de sus miembros, como el álbum Sinister Grift de Panda Bear, lanzado en 2025. Sin embargo, la publicación de “Love on the Big Screen” sugiere una posible reunificación creativa del grupo.

“Love on the Big Screen” ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y Bandcamp. La edición en vinilo estará disponible para su compra a partir del 1 de agosto de 2025.

Este regreso de Animal Collective promete una exploración sonora que sigue desafiando las convenciones musicales, invitando a los oyentes a sumergirse en un viaje auditivo único.