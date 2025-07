Drizzle: La reinvención del sonido con “DOSMIL2”

Drizzle, el talentoso artista de la CDMX, lanza su esperado álbum DOSMIL2 Foto: Cortesía

Con su primer álbum DOSMIL2, Drizzle demuestra que la música no solo es un vehículo de expresión, sino una plataforma para la evolución personal y artística. Desde su adolescencia, el artista de la Ciudad de México sabía que su destino estaba ligado al ritmo y la melodía. Hoy, varios años después, nos ofrece un proyecto que, lejos de limitarse a un único estilo, fusiona géneros urbanos, electrónicos y alternativos, creando una propuesta musical auténtica, libre y profundamente emocional.

“Desde que comencé, siempre me ha gustado experimentar con sonidos. Al principio, mi proceso era bastante sencillo, pero con el tiempo fui puliendo mi estilo. Hoy, con DOSMIL2, tengo claro el sonido que quiero, aunque en el camino me he dejado llevar por lo que simplemente suena bien”, explica Drizzle en una entrevista íntima, donde revela su proceso creativo y los desafíos que enfrenta como artista en constante reinvención.

“DOSMIL2”: Un álbum sin fronteras

El álbum DOSMIL2 está compuesto por siete tracks, una obra que se aleja de las convenciones y se adentra en la fusión de géneros como el trap, la electrónica, el drum and bass y lo alternativo. Drizzle, conocido por su estilo urbano, decidió, sin miedo, explorar otros sonidos y emociones. “No me limité a un solo estilo. La música trata de experimentar, de sentir lo que te provoca en el momento”, comenta.

Al preguntarle sobre el título DOSMIL2, Drizzle explica que no solo es una referencia a un cambio de época, sino a su propia evolución artística. “Es un punto de quiebre. Es el resultado de mis vivencias y de todo lo que he aprendido sobre mí mismo y sobre lo que quiero expresar a través de la música”.

“Gran Vía”: La canción de la distancia y la nostalgia

El sencillo principal del álbum, “Gran Vía”, ha cautivado a sus seguidores. Con una atmósfera envolvente y moderna, la canción se basa en una experiencia personal que Drizzle vivió cuando una persona especial se mudó a Madrid. “Gran Vía es una canción sobre la distancia, la ausencia y los recuerdos que permanecen, incluso cuando la otra persona ya no está físicamente cerca”, explica.

La colaboración con el reconocido productor VV Brujo fue clave en la creación de “Gran Vía”, una canción que destaca entre sus trabajos previos. “Llevamos ya siete canciones juntos, pero esta tiene algo especial. Nos entendemos musicalmente de una manera única, y esta colaboración tiene una atmósfera muy personal y poderosa”, señala Drizzle, quien revela que la voz que aparece en la canción pertenece a la misma persona que inspiró la letra, haciendo que el tema se sienta aún más auténtico y cercano.

El proceso creativo detrás de DOSMIL2 fue una experiencia de autodescubrimiento. “Cada canción en el álbum tiene una emoción distinta. Algunas fueron fáciles de componer, otras me llevaron más tiempo porque me costaba encontrar las palabras exactas para transmitir lo que sentía”, comenta Drizzle.

El artista enfatiza que su música es su forma de evolucionar y expresar lo que lleva dentro. “Lo que busco con DOSMIL2 es que las personas sientan lo que yo siento al escucharla. No quiero que sea solo música para pasar el tiempo, sino para conectar con quienes la escuchen”, afirma con determinación.

A pesar de la libertad creativa que caracteriza a DOSMIL2, Drizzle también enfrenta los retos que trae consigo la experimentación sonora. “En la escena musical mexicana, hay mucha presión por seguir una línea definida, por mantenerte dentro de un solo estilo. Pero yo no vine a hacer lo mismo que los demás. Creo que la música está para ser reinventada, para desafiar lo establecido”, dice.

Con este álbum, Drizzle no solo presenta su visión artística, sino que también busca que su música resuene más allá del público urbano. “Mi música puede llegar a los que siguen el trap, pero también a aquellos que prefieren otros géneros. Lo importante es que sea auténtica, que conecte con las emociones de quienes la escuchen”, comenta.

Mirando hacia el futuro, Drizzle se muestra optimista y abierto a nuevas posibilidades. “Después de DOSMIL2, tengo muchas ideas y proyectos en mente. Quiero seguir experimentando con más géneros y colaborar con otros artistas que tengan una visión similar a la mía”, dice.

A medida que su carrera avanza, Drizzle está determinado a seguir evolucionando como artista y como persona. “Mi música siempre será un reflejo de mi evolución, de cómo cambio, de lo que aprendo. No me voy a limitar, quiero seguir creciendo”, concluye.

Si algo es claro en esta entrevista con Drizzle es su pasión por la música y su compromiso con la autenticidad. DOSMIL2 no solo es un álbum que marca un hito en su carrera, sino un testimonio de su evolución personal y artística. “Si buscas algo diferente y real, este álbum es para ti. Ponte los audífonos, sube el volumen y déjate llevar”, finaliza.

Así, Drizzle continúa su camino hacia la reinvención sonora, dispuesto a ofrecer al mundo un sonido fresco, sin límites y lleno de emociones profundas.