Oasis regresa a los escenarios tras 16 años con un épico concierto en Cardiff

Oasis en Cardiff

Después de 16 años separados, Oasis volvió a hacer historia. Los días 4 y 5 de julio de 2025, más de 60 000 personas colmaron el Principality Stadium de Cardiff para presenciar un acontecimiento largamente soñado: el regreso de una de las bandas que definió el britpop de los noventa. Con Live ’25, su nueva gira mundial, Liam y Noel Gallagher no solo dejaron atrás años de tensiones, sino que ofrecieron un espectáculo contundente que mezcló nostalgia, potencia y un repertorio cargado de himnos generacionales.

El concierto abrió con “Hello”, cuya letra inicial (“it’s good to be back”) arrancó un rugido colectivo del público, un guiño emotivo que resonó como declaración de principios. Le siguieron clásicos como “Supersonic”, “Cigarettes & Alcohol”, “Roll With It”, “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, todos coreados a pleno pulmón por una audiencia que viajó desde los rincones más diversos del mundo.

La atmósfera global se hizo evidente en las gradas: fans llegados de ciudades como Boston, Tokio, Los Ángeles, así como de Chile, Australia y otras partes del mundo, convirtieron a Cardiff en el epicentro emocional de una generación marcada por el legado Gallagher. El momento más conmovedor llegó con “Live Forever”, cuando en las pantallas apareció un tributo al futbolista portugués Diogo Jota. La ovación se mezcló con lágrimas, en una muestra del poder catártico que el rock puede alcanzar cuando se funde con la memoria colectiva.

Una tregua silenciosa entre hermanos

Pese a los años de enfrentamientos públicos, indirectas en redes sociales y una ruptura que parecía definitiva, Liam y Noel Gallagher lograron compartir escenario sin incidentes. La interacción fue mínima: un breve apretón de manos antes del primer tema y algunas miradas de reconocimiento a lo largo del show. Sin embargo, la tensión habitual fue sustituida por una profesionalidad que permitió que la música hablara por ellos.

Fuentes citadas por Reuters hablaron de una “paz momentánea”, negociada cuidadosamente para permitir esta gira sin comprometer los egos de ninguno. Lo cierto es que, si bien la distancia emocional sigue siendo palpable, el hecho de verlos juntos nuevamente sobre un escenario —respaldados por los músicos originales como Bonehead, Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker en la batería— bastó para convertir cada acorde en un momento histórico.

El reencuentro no solo fue musical, sino simbólico. En una era marcada por la fragmentación y la inmediatez, ver a Oasis —una banda con una historia tan accidentada— volver a conectar con su público y entre sí, representa una suerte de reconciliación cultural.

¡Oasis arranca su esperada gira mundial con “¡HELLO!”! Tras años de rumores, los Gallagher se reencuentran en el escenario y abren su primer show con este clásico explosivo. ¡El regreso ya es una realidad! pic.twitter.com/T2lIe3KS7c — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 4, 2025

Cardiff: la capital del britpop

La ciudad de Cardiff se transformó en una capital del britpop durante ese fin de semana. Más de 140 000 visitantes han llegado para los dos conciertos, desbordando la capacidad hotelera. Algunos alojamientos alcanzaron tarifas cercanas a las 588 libras por noche, y los restaurantes, bares y tiendas locales vivieron un auge sin precedentes.

El gobierno local y los organizadores implementaron un operativo especial: cierres viales, rutas peatonales, refuerzos de transporte y dispositivos de seguridad para asegurar la experiencia de los asistentes. El resultado fue un evento sin mayores contratiempos logísticos, digno de la magnitud de su importancia cultural.

El fenómeno Live ’25 no termina en Gales. Con 41 fechas confirmadas, la gira pasará por ciudades clave como Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, antes de cruzar el Atlántico hacia Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Japón y Australia. El cierre está programado para el 23 de noviembre en Sao Paulo, en lo que promete ser otro momento culminante.

Especialistas estiman que la gira podría generar ingresos superiores a los 200 millones de dólares, respaldada por alianzas estratégicas con Live Nation y Adidas, que aportan tanto soporte logístico como mercadotecnia global.

En resumen, el regreso de Oasis ha superado todas las expectativas. Lejos de quedarse en una maniobra nostálgica, Live ’25 se presenta como una celebración vigorosa de un legado que sigue vivo y relevante. El reencuentro en Cardiff no solo marcó el inicio de una gira mundial, sino también el renacer emocional de miles de fans que crecieron con la banda como banda sonora de su vida. Sea efímero o duradero, el regreso de Oasis ya es uno de los momentos musicales más importantes de la década.