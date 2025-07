Midge Ure anuncia gira por México 2025: revive los clásicos de Ultravox y Visage en el Centro Histórico de la CDMX

Midge Ure

El legendario músico escocés Midge Ure, voz fundamental del movimiento new wave y referente del synthpop británico, regresa a la Ciudad de México con un concierto especial el viernes 26 de septiembre en Mesones 72, un íntimo recinto ubicado en el Centro Histórico. La presentación forma parte de su esperada gira latinoamericana Band in a Box, con la que visitará también Costa Rica, Brasil, Perú y Chile entre septiembre y octubre de 2025. El anuncio lo hizo el propio artista a través de sus redes sociales, emocionando a una base de seguidores que ha crecido a lo largo de generaciones.

Esta nueva gira coincide con dos aniversarios clave en la trayectoria de Ure: los 45 años del icónico álbum Vienna (1980), de Ultravox, y los 45 años del histórico concierto Live Aid (1985), en el que tuvo una participación central junto a su banda. En cada una de las fechas confirmadas, el músico promete un repertorio que recorra sus momentos más emblemáticos, incluyendo clásicos de Ultravox como “Vienna”, “Dancing with Tears in My Eyes” y “The Voice”, junto con material de su carrera solista y de Visage, la agrupación que cofundó al lado del carismático Steve Strange y con la que dio vida al inolvidable Fade to Grey.

Una noche íntima en un escenario con historia

El concierto se realizará en Mesones 72, un espacio patrimonial recuperado del Centro Histórico que ha sido adaptado como sala de conciertos sin perder su esencia virreinal. Con muros de cantera, techos altos y una acústica natural envolvente, el recinto ofrece una experiencia distinta: cercana, elegante y profundamente simbólica para una figura como Midge Ure, cuya música ha atravesado décadas sin perder vigencia.

Este escenario resulta ideal para recibir a un artista cuya propuesta siempre ha estado ligada a la estética y la emoción. Mesones 72 no es solo un foro, sino una cápsula del tiempo, donde el synthpop británico se fusionará con la arquitectura colonial mexicana en una noche que promete ser inolvidable. Ure no solo ofrecerá un concierto, sino una experiencia de evocación sonora, donde las texturas electrónicas, los sintetizadores nostálgicos y la melancolía de los ochenta volverán a sonar con renovada intensidad.

Esta será la tercera visita del músico escocés a la capital mexicana, tras su debut en el Lunario del Auditorio Nacional en 2016 y su participación en la gira Rewind Alternative en el Auditorio Blackberry en 2019, donde compartió escenario con figuras como Paul Young y Modern English. Su regreso en 2025 marca un nuevo capítulo en su relación con el público mexicano, consolidándose como un referente obligado de la música electrónica y el pop alternativo de culto.

Boletos, acceso y más detalles

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años y las puertas abrirán a las 19:00 horas. Los boletos tienen un costo de 900 pesos en venta física, y el mismo precio en línea más los recargos correspondientes. Para quienes deseen comprarlos presencialmente, están disponibles en Necrosis Metal Store, ubicada en Plaza San Cosme (Av. Ribera de San Cosme #28, locales 36 y 37, colonia San Rafael), de lunes a sábado en horario de 12:00 a 20:00 horas, con pago en efectivo. Otra opción es asistir al Tianguis Cultural del Chopo, los sábados de 10:00 a 17:00 horas, donde el stand de Eutanasia Discos —identificado por su carpa negra y la lona del evento— ofrece pago tanto en efectivo como con tarjeta. Para quienes prefieran adquirirlos en línea, están disponibles en el sitio oficial de TicketPlanet.

Se recomienda adquirir los boletos con antelación, ya que la capacidad del recinto es limitada y el interés por ver a Midge Ure en un formato íntimo ha generado gran expectativa entre los seguidores del synthpop, el new romantic y la cultura musical de los años ochenta.

Midge Ure regresa a México en el mejor momento: no solo como leyenda del pasado, sino como un artista que sigue vigente, creativo y comprometido con su legado. La gira Band in a Box representa un homenaje vivo a la historia del pop electrónico, una oportunidad para escuchar, sentir y revivir algunos de los momentos más trascendentes de la música británica desde una mirada contemporánea. En el Centro Histórico de la CDMX, donde las piedras guardan memoria y los sintetizadores cobran nueva vida, la noche del 26 de septiembre será un encuentro entre generaciones, estilos y emociones que siguen resonando con fuerza.