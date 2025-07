The 69 Eyes en CDMX 2025: arranca su Just Drive Tour con un concierto gótico en Mesones 72

The 69 Eyes

La noche del próximo sábado 23 de agosto promete ser un ritual oscuro para los fanáticos del goth-glam: The 69 Eyes, la legendaria banda finlandesa también conocida como Los Vampiros de Helsinki, inicia su Just Drive Tour 2025 en la Ciudad de México, con un concierto especial en Mesones 72, un recinto patrimonial restaurado en el Centro Histórico que funcionará como telón de fondo perfecto para su puesta en escena cargada de atmósfera, distorsión y sensualidad decadente.

Tras su último show en el Circo Volador en 2024, la agrupación vuelve a nuestro país, con un espectáculo completamente distinto, diseñado para un espacio íntimo y arquitectónicamente poderoso. En esta ocasión, la banda presenta un nuevo capítulo en su trayectoria, basado en su más reciente álbum Death of Darkness, una obra que reafirma su estilo característico: una fusión de gothic rock sombrío y destellos de glam ochentero, que se manifiesta tanto en la música como en la estética que los rodea.

Una gira que conecta oscuridad, memoria y deseo

El concierto en la capital mexicana no solo es significativo por su ubicación: marca el inicio oficial de la gira Just Drive Tour 2025 por América Latina, una serie de presentaciones que incluyen escalas en San José, Bogotá, Lima, Santiago y São Paulo, del 24 al 31 de agosto. En este recorrido, la banda no solo compartirá los nuevos temas de Death of Darkness, sino también himnos clásicos como “Lost Boys”, “Dance d’Amour” y “Drive”, con los que han conquistado a seguidores en todo el mundo.

Más que un simple tour, Just Drive es una declaración de principios, una reafirmación de su identidad musical y estética en un contexto donde el rock gótico se reinventa. La intención es clara: crear una experiencia multisensorial que dialogue con el espacio, la luz, el sonido y las emociones del público. Para la banda, cada ciudad representa una oportunidad de reconectar con su audiencia a un nivel más profundo, y en ese sentido, la elección de Mesones 72 como punto de partida es tan simbólica como estratégica.

El contraste entre la energía de una banda que desafía el tiempo y la historia contenida en los muros del recinto genera una tensión escénica magnética, perfecta para el ritual sonoro que se avecina.

The 69 Eyes en Mesones 72

Boletos, acceso y detalles para una noche de culto

El acceso al evento será exclusivamente para mayores de 18 años y las puertas se abrirán a las 19:30 horas. El costo del boleto es de 950 pesos, tanto en venta física como en línea —esta última incluye recargos adicionales—. Para quienes prefieran adquirir sus entradas de forma presencial, se puede acudir a Necrosis Metal Store, ubicada en Plaza San Cosme (Av. Ribera de San Cosme #28, locales 36 y 37, colonia San Rafael), de lunes a sábado, de 12:00 a 20:00 horas. También se podrán adquirir en el Tianguis Cultural del Chopo, los sábados entre las 10:00 y las 17:00 horas, en el stand de Eutanasia Discos —carpa negra frente al escenario, identificada con la lona del evento—. Para compras en línea, los boletos están disponibles a través del sitio oficial de TicketPlanet.

La recomendación es clara: comprar con anticipación. Dado el carácter exclusivo del lugar, la demanda de entradas ha sido alta desde el anuncio, y se espera lleno total. No es solo un concierto, sino una noche de culto para los fanáticos del gótico, una oportunidad de ver a The 69 Eyes en un entorno íntimo que resalta los matices emocionales y escénicos de su propuesta.

Con este arranque desde el corazón del Centro Histórico, The 69 Eyes reafirman su lugar como una de las bandas más sólidas y estilizadas del rock oscuro internacional. En un diálogo entre lo gótico y lo virreinal, entre la distorsión y el eco de la piedra, el Just Drive Tour inicia como debe hacerlo cualquier viaje que se respete: con intensidad, belleza y un toque de misterio. Una noche, un lugar, una banda: la CDMX está lista para entregarse a la oscuridad elegante de Helsinki.