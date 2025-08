Primal Scream regresa a México para presentar ‘Come Ahead’ en el Teatro Metropólitan

Primal Scream regresa a México en Octubre a la CDMX Especial

Luego de la fabulosa actuación en el Corona Capital 2024, la banda escocesa Primar Scream regresa a suelo mexicano para presentarse en un recinto más íntimo, el Teatro Metropólitan para promocionar su más reciente material titulado ‘Come Ahead’.

¿Cuándo se presentará Prima Scream en la CDMX?

La fecha pactada para este regreso será el próximo 27 de octubre en el Teatro Metropólitan. Asimismo, ofrecerán otro concierto en el Tatro Diana, en Guadalajara, el 29 de octubre.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

De acuerdo con la información oficial, la preventa Banamex inicia el 7 de agosto a las 10 am a 11:30 am a través de Ticketmaster.

Mientras que la venta al público general será a partir del 8 de agosto en punto de las 10:00 am.

‘Come Ahead’, un regreso vibrante con mensaje

Primal Scream lanzó su esperado duodécimo álbum, ‘Come Ahead’, el 8 de noviembre de 2024, tras ocho años sin nuevo material de estudio desde Chaosmosis (2016). Producido por David Holmes junto a Bobby Gillespie y Andrew Innes, el álbum ha sido descrito como su obra más personal, donde confluyen funk, soul de los setenta, rave y un espíritu reivindicativo.

La crítica resalta que ‘Come Ahead’ fusiona el groove disco-funk con letras politizadas, entregando canciones con mensaje y potencia sonora. Gillespie mismo define el título como una expresión glasgowiana desafiante: “If someone threatens to fight you, you say ‘Come ahead!’” — un reflejo del carácter combativo y esperanzador del disco.

Con ‘Come Ahead’, Primal Scream reafirma su permanencia en la escena: un disco que articula reivindicación social, memoria personal y baile exuberante. Aunque no redefine el sonido del grupo, lo revitaliza con urgencia y convicción. Para quienes buscan adentrarse en su discografía más allá del emblemático Screamadelica, este álbum es un punto de reunión entre lo político, lo emocional y lo musicalmente vibrante.