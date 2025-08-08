Arctic Monkeys activan Bang Bang Recordings LLP y preparan nueva era musical

Arctic Monkeys

El 6 de agosto de 2025, Arctic Monkeys anunciaron formalmente la activación de Bang Bang Recordings LLP, su nueva compañía discográfica registrada en el Reino Unido. Este movimiento estratégico ha generado gran interés entre sus seguidores y la industria musical, quienes anticipan un posible nuevo álbum y una gira mundial que marcarían una nueva etapa para la banda.

El lanzamiento oficial de Bang Bang Recordings LLP representa un paso importante para Arctic Monkeys, quienes ahora cuentan con un control más directo sobre su producción y distribución musical. Este tipo de iniciativa suele reflejar la intención de los artistas por explorar mayor libertad creativa y autonomía en el manejo de sus proyectos.

Fuentes cercanas a la banda han confirmado que en noviembre de 2025 Arctic Monkeys tiene programado tiempo en estudio para grabar nueva música, lo que alimenta la expectativa sobre material inédito en un futuro cercano. Aunque no se han revelado detalles específicos, la activación de esta nueva compañía podría ser la base para lanzar y promocionar esta próxima producción discográfica.

Rumores de gira mundial en 2026

Además de la creación de su sello discográfico, se ha comenzado a especular sobre una posible gira mundial para Arctic Monkeys en 2026. Aunque la banda no ha anunciado oficialmente fechas o detalles, la puesta en marcha de Bang Bang Recordings podría facilitar la organización y promoción de una extensa serie de conciertos que abarcarían varios continentes.

Coincidiendo con estas noticias, la página oficial de Arctic Monkeys sufrió una actualización significativa. Se eliminó todo el contenido relacionado con su álbum anterior, The Car, incluyendo la portada y los productos en la tienda oficial. En su lugar, se ha añadido una sección titulada “Newsletter”, invitando a los fans a suscribirse para recibir próximas noticias.

Aunque Arctic Monkeys no han confirmado ni desmentido estos rumores, la suma de estas acciones —la creación de Bang Bang Recordings, las sesiones de estudio previstas y la actualización web— sugieren que están trabajando activamente en un nuevo capítulo de su carrera.

