Daniela Spalla y Esteman llegarán al Palacio de los Deportes con Amorío

Esteman y Daniela Spalla en conferencia de prensa desde el Palacio de los Deportes Foto: Angélica Herrera

En conferencia de prensa los cantautores nos compartieron todos los detalles de su próximo concierto juntos en donde presentaran “Amorío” su nuevo álbum, el cual será una mezcla de géneros como el merengue, cumbia y dance; explorara también temas como el desamor y las relaciones.

Un show de fantasía y drama

El artista colombiano Esteman nos compartió que el concierto durara 3 horas y que estará lleno de sorpresas e invitados muy especiales, una puesta en escena única en donde cada detalle desde las luces, el vestuario y la escenografía que los acompañara ha sido cuidado y supervisado conjuntamente por ambos artistas para darle a los fans una noche de fantasía, drama y celebración.

Daniela por su parte nos cuenta estar nerviosa, pero también muy entusiasmada, pues unir fuerzas no es algo nuevo para ellos, el año pasado como parte de la gira de la solista argentina ambos compartieron escenario en el Auditorio Nacional, la química que tienen juntos como Dani lo menciona “es algo que no se puede poner en palabras, algo que es muy natural”.

Esteman y Daniela Spalla en conferencia de prensa desde el Palacio de los Deportes Foto: Angélica Herrera

Amor en todas sus formas

El disco Amorío, que está próximo a llegar a las plataformas musicales el 28 de agosto, tendrá 10 canciones que retratan el amor en sus muchas formas no solo de manera romántica, pues buscan explorar todos los matices de las relaciones, desde amistad hasta las que tenemos con nosotros mismos. El disco tiene influencias con el jazz y el soul, pero también sonidos más latinos como el merengue.

De acuerdo a Daniela, los colores que acompañaran este momento serán el rojo y el negro, los cuales buscan retratar las varias etapas de su vida pero también todo el camino que han recorrido para llegar al momento cúspide de su carrera hasta ahora; llenar el Palacio de los Deportes.

Dos solistas juntos

Como solistas Daniela y Esteman han tenido que aprender a trabajar juntos, pues esta colaboración les ha enseñado la importancia de trabajar juntos, pero también los ha impulsado a salir de su zona de confort, a explorar sus límites, a abrirse a nuevos sonidos y a “encontrarse los dos en una misma tonalidad” nos dice Daniela, de acuerdo a Esteman él no hubiera podido hacer el disco sin Dani, ni Dani sin él.

Los intérpretes nos comparten que adentrarse en el mundo del otro ha sido todo un viaje, pues como solistas las decisiones eran totalmente individuales y ahora como equipo han aprendido a complementarse, dialogar y llegar juntos a la meta.

10 años en México

Los intérpretes de “Besos y Pendientes” compartieron con nosotros que llevan ya 10 años radicando en México y como extranjeros su experiencia ha sido increíble en el país, aquí fue donde se conocieron y han sentido tanta la inspiración que una de las canciones del nuevo álbum se titula “Bar de corazones rotos” un tema que narra cómo dos personas se conocen en un bar y comparten experiencias desafortunadas en el amor juntos; y que es también un homenaje a México el cual para ellos ha sido su propio “Bar de corazones rotos”.

Los chicos no descartan una gira por más países de habla hispana, así como la posibilidad de hacer más música juntos, “este disco es un recuento de nuestras diferentes historias y de todo lo que antes no sabíamos poner en palabras, el reflejo de una amistad y también de muchos tipos de amor”.

Esteman y Daniela Spalla en conferencia de prensa desde el Palacio de los Deportes Foto: Angélica Herrera

Antes de concluir la conferencia Universal Músic sorprendió a los chicos con la entrega de un cuádruple platino por su canción “Te alejas más de mí” la cual ya ha superado las 100 millones de reproducciones en plataformas digitales y que cumplió 5 años el 7 de agosto. Este logro representa el impacto que tienen juntos y como su proyecto ha sido capaz de llegar a tanta gente.

Los intérpretes nos adelantaron también una canción del nuevo disco, la cual es un cover de la salsa “te va a doler” canción interpretada originalmente por Maelo Ruiz lanzada en el 2003 y que ahora de la mano de la dupla tiene un giro fresco convirtiéndola en un merengue/balada.

Amorío llegará no solo de forma virtual sino también de manera física en forma de vinilo.