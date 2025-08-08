Documental de Oasis ‘Supersonic’ llega a las salas de cine en México en formato IMAX

'Supersonic', el documental de Oasis Especial

Si creciste queriendo cantar al ritmo de los Gallagher o simplemente te late el sonido del britpop en su máxima expresión, esta noticia te va a emocionar: el documental Oasis: Supersonic está de regreso en cines mexicanos… ¡y por primera vez en formato IMAX!

Dirigido por Mat Whitecross y producido por el equipo del aclamado documental Amy, Supersonic narra el meteórico ascenso de Oasis entre 1994 y 1996, desde los ensayos en sótanos de Manchester hasta sus icónicos conciertos en Knebworth que reunieron a 250 mil fans por noche.

Esta versión IMAX promete una inmersión total: las escenas de conciertos, entrevistas y material inédito cobran nueva vida en una pantalla gigantesca, perfecta para redescubrir a los hermanos Gallagher como nunca antes.

Banda sonora de leyenda y drama familiar

El documental no solo repasa la música de Oasis, sino que también retrata la tensión entre Noel y Liam Gallagher, su relación tóxica, el consumo de drogas, su visión del britpop y momentos íntimos que derriban la fachada pública de la banda

Este reestreno coincide con el tan esperado retorno de Oasis a los escenarios gracias a su gira Oasis Live ‘25. Los hermanos visitarán por primera vez en años México y se presentarán los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, con boletos agotados ya desde hace tiempo.

No se trata solo de un documental nostálgico; es una experiencia cinematográfica actualizada, potenciada por la pantalla IMAX que convierte cada riff, cada mirada y cada estallido emocional en algo que se siente… casi palpable.

Si eres fan de Oasis, este documental en IMAX es casi un acto de justicia poética. Pero si apenas estás descubriendo su legado, esta puede ser una manera majestuosa de empezar. Concierto y cine unidos en un solo viaje multidimensional a los 90.

¿Dónde se podrá ver el documental?

La distribuidora confirmó que el documental se proyectará en salas IMAX de Cinemex, aunque las funciones exactas aún están por anunciarse, las sedes probables en CDMX incluyen: Antara, Encuentro Oceanía, Parque Delta, Santa Fe y Tezontle. Aún no es oficial, pero son los espacios IMAX que suelen recibir este tipo de estrenos.