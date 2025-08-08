She Past Away regresa a CDMX en 2026: concierto post-punk en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

She Past Away

Tras un concierto inolvidable en 2024, el dúo turco She Past Away confirma su esperado regreso a la Ciudad de México, esta vez con una cita en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el próximo 31 de enero de 2026. El anuncio, hecho oficial a través de sus redes sociales, ha desatado la emoción de su base de fans mexicana, conocida por su entrega y fidelidad hacia la banda.

She Past Away, conformado por Volkan Caner y Doruk Öztürkcan, se ha ganado un lugar de culto en la escena post-punk y dark wave internacional gracias a su estilo hipnótico, letras melancólicas en turco y un sonido minimalista que evoca tanto nostalgia como intensidad emocional. Su propuesta combina guitarras afiladas, ritmos sombríos y atmósferas densas, elementos que han conectado con un público que encuentra en su música un refugio emocional y estético.

Quienes asistieron a su anterior visita recuerdan la fuerza con la que el grupo se apodera del escenario, utilizando iluminación mínima, proyecciones sugestivas y un sonido impecable que atrapa desde el primer acorde. Para esta nueva presentación, se espera un espectáculo aún más sólido, ya que el grupo se encuentra en una etapa madura de su carrera, explorando nuevas texturas sonoras sin perder la esencia que los hizo únicos.

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes ha sido elegido como sede de este regreso, este concierto en la CDMX representa una parada clave en su gira mundial, no solo por el tamaño y la pasión de su público mexicano, sino también por la forma en que la capital se ha convertido en uno de los mercados más receptivos para el post-punk contemporáneo.

Boletos y expectativas

Por ahora, la venta de boletos aún no ha sido anunciada oficialmente. Sin embargo, la información sobre precios y puntos de venta será revelada en los próximos días. Dada la creciente popularidad de la banda y la capacidad limitada del Pabellón Oeste, se prevé que las entradas se agoten rápidamente.

El concierto del 31 de enero de 2026 promete ser más que un simple evento musical: será un ritual sonoro donde riffs oscuros, bajos potentes y atmósferas densas envolverán a los asistentes en una experiencia que combina lo auditivo, lo visual y lo emocional.

Para los seguidores de She Past Away en México, la espera ya comenzó. Y aunque todavía faltan detalles por confirmar, la fecha ya está marcada en el calendario de quienes desean sumergirse nuevamente en esa mezcla de melancolía y energía que define al dúo turco.