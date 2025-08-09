Bazar Discos Nómadas en CDMX: el paraíso para amantes de vinilos, cassettes y CDs

Bazar Discos Nómadas

El Bazar Discos Nómadas se ha consolidado como uno de los eventos más esperados por quienes valoran la experiencia única de la música en formatos físicos como vinilos, cassettes y CDs. Este encuentro se realizará el sábado 16 y domingo 17 de agosto de 2025, en un horario de 12:00 a 17:30 horas, en el emblemático Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez 30, en el corazón del Centro Histórico.

Con entrada libre y sin necesidad de registro previo, el bazar ofrece a sus visitantes la posibilidad de explorar una amplia variedad de discos de diferentes épocas, desde vinilos de colección hasta reediciones recientes, así como una selección de cassettes y CDs que buscan mantener vivo el espíritu del formato analógico.

¿Eres coleccionista o amante de la música? En el bazar Discos Nómadas encontrarás vinilos, cassettes, CDs y más, todo en un solo lugar.



Entrada libre, sin registro.

Sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12:00 a 17:30 h. pic.twitter.com/UePvN4jVj1 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 9, 2025

Coleccionistas y aficionados en un solo lugar

El Bazar no es sólo un punto de venta, sino un espacio para compartir experiencias entre entusiastas. Aquí, coleccionistas y aficionados podrán intercambiar historias, recomendaciones y disfrutar la compañía de quienes comparten su pasión por la música tangible.

Aunque la entrada es gratuita, el aforo está limitado a 200 personas para garantizar una experiencia cómoda y segura, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar el acceso. Para mantenerse informado sobre el evento, los interesados pueden consultar la página oficial del Museo de la Ciudad de México y sus redes sociales, donde se publican novedades y detalles importantes.

Una oportunidad única para renovar tu colección

El Bazar Discos Nómadas representa una excelente oportunidad para renovar colecciones o iniciar nuevas aventuras musicales. Ya sea que busques ese vinilo raro que siempre quisiste, descubrir música nueva en cassette o encontrar CDs con ediciones especiales, este evento promete una oferta diversa y atractiva.

Además, el ambiente cultural del Museo de la Ciudad de México aporta un plus a la experiencia, fusionando historia y música en un solo lugar. Sin duda, es un plan ideal para quienes desean sumergirse en el universo del formato físico y apoyar a los vendedores independientes y locales que participan en el bazar.

Si eres un apasionado de la música y buscas vivir la magia de los formatos tradicionales, no puedes perderte el Bazar Discos Nómadas 2025 en CDMX. ¡Marca la fecha y prepárate para una experiencia sonora inolvidable!