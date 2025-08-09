Daniel Kessler de Interpol lanza “It’s Later Than You Think”, el esperado segundo disco de Big Noble

Big Noble

Después de una pausa de más de diez años, Daniel Kessler, reconocido guitarrista de Interpol, junto con el diseñador de sonido Joseph Fraioli, anuncian el lanzamiento del segundo álbum de su proyecto instrumental Big Noble. Titulado It’s Later Than You Think, el disco llegará en exclusiva a Bandcamp el próximo 15 de agosto de 2025. Este esperado regreso ha generado gran expectativa en la escena musical independiente, pues el dúo se ha caracterizado por su sonido envolvente y atmosférico que fusiona lo instrumental con texturas electrónicas cuidadas al detalle.

Para calentar motores, han estrenado el primer sencillo, “All The Marbles”, que ya está disponible acompañado de un video musical dirigido por los reconocidos cineastas Atiba Jefferson y Ty Evans. En el video destaca la presencia del skater Cody Chapman, cuyas acrobacias estilizadas se funden con la estética visual llena de luces rojas intensas, creando una experiencia audiovisual que refuerza el carácter inmersivo de la música de Big Noble.

Colaboraciones y estética visual que marcan la diferencia

El nuevo disco no solo destaca por su música, sino también por su propuesta visual y colaboraciones especiales. La portada del álbum fue diseñada por el célebre artista gráfico Shepard Fairey, conocido mundialmente por sus icónicos trabajos de arte urbano y diseño político. La fotografía oficial estuvo a cargo del talentoso Pablo Corral Vega, quien aporta su mirada única para complementar la atmósfera del álbum. Por último, el mastering fue realizado por Taylor Deupree, figura reconocida en la escena electrónica minimalista, asegurando una calidad sonora impecable.

Además del sencillo “All The Marbles”, el álbum incluirá remixes de esta pista realizados por el vocalista de TV on the Radio, Tunde Adebimpe, y el productor Wilder Zoby, así como un remix de “No Sharing in Tech House” a cargo del dúo Fab & Leo Moretti. Estas colaboraciones añaden capas adicionales de exploración sonora, haciendo que el disco sea atractivo para diferentes públicos dentro de la música independiente y electrónica.

Un recorrido musical: tracklist y cómo escuchar el nuevo álbum

It’s Later Than You Think presenta una cuidadosa selección de 11 temas que exploran distintos paisajes sonoros con una atmósfera introspectiva y vibrante. El tracklist oficial es el siguiente:

It’s Later Than You Think The Palms All the Marbles En Camino No Sharing in Tech House Coils Spinnaker Marine Layer Not Again All the Marbles (Tunde Adebimpe & Wilder Zoby Remix) No Sharing in Tech House (Fab & Leo Moretti Remix)

Para los seguidores y nuevos oyentes, el sencillo “All The Marbles” está ya disponible, y el álbum completo se puede preordenar exclusivamente en Bandcamp a través del perfil oficial de Big Noble. Este lanzamiento representa un paso importante para Daniel Kessler y Joseph Fraioli, quienes consolidan su propuesta musical con un proyecto que sigue sorprendiendo y evolucionando dentro de la escena alternativa.

Con It’s Later Than You Think, Daniel Kessler reafirma su versatilidad y compromiso con la experimentación sonora fuera de los límites tradicionales de Interpol. Big Noble promete con este segundo disco un viaje auditivo profundo, enriquecido por colaboraciones artísticas y una producción de alta calidad que entusiasma a la audiencia independiente en todo el mundo. El lanzamiento del 15 de agosto es sin duda uno de los eventos más esperados en el calendario musical de 2025.