Natanael Cano golpea a su DJ y rompe equipo en Baja Beach Fest: el video del momento brutal

El partido propuso que se realice una estrategia integral

La presentación del cantante Natanael Cano en el Baja Beach Fest 2025 se vio marcada por un incidente inesperado y polémico que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Durante su actuación, Cano protagonizó una pelea con su DJ, a quien golpeó, y además rompió equipo técnico en plena escena, generando conmoción entre asistentes y espectadores.

El video captado por varios asistentes muestra el momento en que Natanael Cano, aparentemente molesto por algún desacuerdo durante su set o algún problema técnico durante su presentación, empuja y luego golpea a su DJ en el escenario.

La tensión escaló cuando comenzó a sonar la pista de otra canción, por lo que, visiblemente alterado, el cantante tiró al suelo varios aparatos de sonido, ocasionando una interrupción abrupta del show. La producción tuvo que intervenir entre la lluvia de golpes y empujones para controlar la situación y restablecer el orden.

Durante su presentación en el #BajaFest de Ensenada, Natanael Cano protagonizó una pelea en pleno concierto al confrontar al DJ por fallas en el audio.pic.twitter.com/2aMlpeMtmC — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 11, 2025

Luego, el cantante de corridos tumbados regresó al escenario y mostró al público sus nudillos lastimados en una actitud irónica. Este episodio generó una ola de comentarios divididos: mientras algunos seguidores ser rieron y lo vitorearon, otros los abuchearon en señal de desacuerdo por su comportamiento.

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni su equipo han emitido una declaración oficial respecto al altercado. Tampoco se han confirmado sanciones o repercusiones legales por el incidente en el festival, uno de los eventos musicales más importantes de la región.

El Baja Beach Fest, que reunió a miles de asistentes en La Paz, ha sido testigo de momentos destacados y colaboraciones históricas, pero este suceso queda como uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del festival.