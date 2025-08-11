Taylor Swift podría lanzar su álbum 12 en las próximas 48 horas. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto

Taylor Swift podría anunciar su álbum 12 en las próximas 48 horas

Nueva Era a la vista: ¿Taylor Swift anunciará TS12 en el podcast de Travis Kelce?

Las pistas recientemente lanzadas tienen a todos los swifties en “analysis mode”. Y es que esta tarde la cuenta oficial de instagram, Taylor Nation publicó un carrusel con 12 fotos con outfits en tonos naranja que la artista utilizó durante el Eras Tour con el mensaje: “Thinking about when she said «See you next era...»”.

Si bien ya todos los fans suponían que la siguiente Era sería de dicho color, la intriga sobre más pistas e incluso las colaboraciones y el “mode” del TS12 ya levantan especulaciones, pues en una de las 12 postales, aparece Sabrina Carpenter.

Pero ahí no terminó todo, pues justo 12 minutos antes de esta publicación, el podcast New Heights, de los hermanos Travis y Jason Kelce, compartió un avance con fondo naranja, el característico glitter del que es fan la señorita Swift y la silueta de una figura femenina.

Cabe resaltar que tanto Travis como y Jason aparecen usando merch oficial del Eras Tour por lo que las suposiciones de que se trata de Taylor se volvieron cada vez más fuertes.

Es importante mencionar que el podcast saldría este miércoles 13 de agosto, el número que se ha vuelto sello de la joven desde sus inicios, abriendo inquietud e incertidumbre sobre si el lanzamiento podría ser el 12 o el 13 de agosto.

Los swifties más dedicados a detectar cada detalle de los famosos “easter eggs”, detectaron que la silueta del anuncio de New Heights, corresponde a una publicación que Tay Tay realizó un 12 de diciembre.

Sí, recordemos que con “La Mastermind” absolutamente nada es coincidencia, pues otra de las referencias detectadas al número 12 y muy probablemente a agosto ha sido el video donde Taylor aparece en el Estadio de Miami con cargando a Olivia...

¿Lo notaste?, ¡¿no?!, aquí tienes:

¿Por qué el 13 y el naranja son clave?

13 es el número emblemático de Taylor: nació un 13, su primer tour, hits y canciones importantes siempre lo han incluido.

Cada era de Taylor suele tener un color; el naranja aún no se ha usado y ahora aparece en sus teasers, llamando poderosamente la atención.

¿Qué más se oye entre bambalinas?

Republic Records ha dejado pistas incluso mínimas —como emojis— que apuntan a que sí hay algo grande en puerta para Taylor.

En abril, un productor sueco sugirió que había un álbum casi listo, y más tarde esa información fue eliminada.

¿Qué podría anunciarse?

Un nuevo álbum (TS12) . Muchos Swifties lo consideran inevitable: sería su primer lanzamiento post- TTPD en abril 2024.

. Muchos Swifties lo consideran inevitable: sería su primer lanzamiento post- en abril 2024. También circulan teorías sobre regrabaciones que quedaron pendientes de Taylor’s Version; sin embargo, no es tan viable, puesto que no tendría sentido el nuevo color, nuevas canciones en “vault”, un tour íntimo o hasta el documental sorpresa del Eras Tour.

¿Qué esperar este 12 o 13 de agosto?

Si vas a estar clavado en la transición de New Heights, aquí el resumen swiftie: