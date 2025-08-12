Frankenstein de Guillermo del Toro: obsesión, emoción y monstruos reinventados en Netflix

Frankenstein de Guillermo del Toro: del genio obsesionado al monstruo que emociona

Una reinvención sin clichés… ni sustos baratos

En una charla exclusiva con Empire, Del Toro rompió el molde: su versión de Frankenstein no quiere ser solo espeluznante, sino profundamente emocional, casi poética. Lo llamó su proyecto “bucket list” porque, con sus 60 años, sabe que el tiempo no espera.

Esta adaptación va más allá del horror tradicional: explora la ansiedad obsesiva del artista, el pánico de si “¿funcionará?”, y esa urgencia creativa marcada por el “tengo que hacerlo rápido”.

El elenco que da vida a la tragedia

Oscar Isaac como Victor Frankenstein: el científico genial atrapado en su propia creación.

como Victor Frankenstein: el científico genial atrapado en su propia creación. Jacob Elordi , que reemplazó a Andrew Garfield a última hora y salvó la película. Su porte desgarbado y ojos melancólicos trajeron autenticidad en solo nueve semanas.

, que reemplazó a Andrew Garfield a última hora y salvó la película. Su porte desgarbado y ojos melancólicos trajeron autenticidad en solo nueve semanas. Mia Goth (Elizabeth) y Christoph Waltz (doctor Pretorius), entre otros actores como Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery y Charles Dance, completan un reparto sólido.

Frankenstein de Guillermo del Toro: del genio obsesionado al monstruo que emociona

Visión artística, mitología y estética gótica

Del Toro construyó un laboratorio fascinante: una cisterna en una torre de agua del Este de Europa, con columnas de vidrio y relámpagos de electricidad, mitología y ciencia en un solo set digno de cuento gótico moderno. Su enfoque: no buscar el susto fácil, sino entregar una experiencia más interna, emocional y visualmente impresionante.

Fechas que emocionan... y sorprenden