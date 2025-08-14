El “Tigre solitario” Raúl Hernández, une su talento con Lidia Cavazos en ¡Garra!

"Tigre solitario" Raúl Hernández y Lidia Cavazos

Sinaloa y Monterrey, unidos al son del mariachi Raúl Hernández y Lidia Cavazos por primera vez juntos entonando un cover maravilloso de José Alfredo Jiménez llamado “Cuatro copas”.

El norte del país se vistió de manteles largos, al ser testigo de la fusión de dos talentos que por primera vez grabaron en la sultana del norte el tema llamado “Cuatro copas”.

El tema habla de dos enamorados que celebran muy a su estilo un reencuentro amoroso, que en las voces de Lidia Cavazos cantante grupera y Raúl Hernández del género musical norteño le dan un toque diferente a este dueto que en sus voces entonan con gran orgullo el género muy mexicano del maríachi.

Este es un nuevo estilo en el que veremos incursionar al tigre solitario, pues siempre se ha caracterizado por el regional mexicano, sin embargo en esta ocasión le apostó a innovar con maríachi el tema “Cuatro copas”canción que le va muy bien a su voz y que ahora ruge con más fuerza.

Cabe aclarar, que este tema es un éxito de antaño del gran “hijo del pueblo” José Alfredo Jiménez, el cuál estamos seguros será de la total aceptación de todos su público que a partir del 15 de agosto se podrá escuchar en todas las radiodifusoral del país.

Este dueto llevará la garra característica del tigre solitario, unido al talento de lidia, por lo tanto será un trancazo muy al estilo mexicano con mariachi.