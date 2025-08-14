Simifest 2025 en CDMX: Cartel, line up completo, fechas y venta de boletos

Esto es todo lo que tienes que saber del Simifest 2025 Especial

Vaya que el Dr. Simi la está rompiendo, ahora, no conforme con estar presente en los conciertos de los artistas más reconocidos, gracias a los famosos peluches, ahora lanza su segunda edición del Simifest para todos los fanáticos de la música y los conciertos.

SimiFest 2025 se perfila no solo como un festival musical, sino como un movimiento que fusiona entretenimiento, conciencia social y cultura popular. Con una sede icónica como el Autódromo Hermanos Rodríguez, un cartel prometedor, y un enfoque filantrópico real, esta edición promete ser más vibrante y significativa que nunca.

¿Cuál será el Line-up del Simifest 2025?

La cuenta regresiva del SimiFest 2025 ya comenzó, y como parte de la alineación musical estas son las bandas y artistas confirmados:

Empire of the Sun,

Leon Bridges,

Caloncho,

Maribou State

Rhye

Roosevelt

Darius

Simpson Ahuevo

Life on Planets

Drama

Lewis Ofman

Go Golden Junk

Romoo

Matías y Daniel

Rosas

Cartel oficial Simifest 2025 IG/@Simifest

¿Cuándo y dónde será el Simifest 2025?

SimiFest 2025, el evento musical organizado por Farmacias Similares, tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, marcando un salto de escala significativo respecto a su debut en el Parque Bicentenario.

¿Cuánto cuestan los boletos del Simifest 2025?

Las entradas se venderán a través de Ticketmaster. Estos son los costos:

Acceso General: $1,647.00 mxn

Zona Preferente: $2867.00 mxn

Acceso VIP: $4270.00 mxn

Peluches del Dr. Simi Especial

Un festival con propósito

SimiFest nació más allá de la música: cada boleto vendi.do genera una “bomba de vida”, una bolsita con semillas que se lanzan desde el aire para promover reforestación en diversas zonas del país, un reflejo del compromiso ambiental de la Fundación Simi Planeta.

Como aperitivo, se llevó a cabo el Simisónico, un concierto íntimo estilo Tiny Desk, protagonizado por la banda Enjambre, en las oficinas centrales de Farmacias Similares. Este proyecto marca el inicio de lo que será una experiencia más grande en noviembre.