AAA y WWE hacen historia en Triplemanía XXXIII: cartelera, hora y dónde ver en vivo

Triplemanía XXXIII

Este sábado 16 de agosto de 2025, la Arena Ciudad de México será el escenario de un evento histórico para la lucha libre: Triplemanía XXXIII, la primera edición producida en colaboración directa con WWE.

La alianza entre la empresa mexicana Triple A y la compañía estadounidense en este evento tan importante para el deporte en México, marca un antes y un después en la industria, con un cartel que reúne lo mejor del talento nacional y figuras de talla internacional. El acuerdo, que generó intensos debates entre aficionados y expertos, permitirá ver decisiones creativas conjuntas que podrían cambiar para siempre el panorama de la lucha libre en México.

Dónde ver

El evento se llevará a cabo este sábado 16 de agosto y comenzará en punto de las 19:00hrs (hora del centro de México) en la Arena Ciudad de México, pero si no conseguiste boleto, el evento también se transmitirá en vivo por la televisora mexicana Azteca 7, en el canal Space, por la plataforma de streaming HBO Max y por los canales oficiales de WWE en YouTube.

Cartelera

Lucha por la Copa Bardahl : Luchadores por confirmar

: Luchadores por confirmar Lucha por el Campeonato Latinoamericano: El Mesías (campeón) vs Hijo de Dr Wagner Jr

El Mesías (campeón) vs Hijo de Dr Wagner Jr Lucha por el Campeonato Reina de Reinas : Flammer (campeona) vs Natalya vs Faby Apache

: Flammer (campeona) vs Natalya vs Faby Apache Lucha de tercias mixta: Mr Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice vs Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez

Troplemanía XXXIII

Lucha callejera por los campeonatos en pareja de AAA . Ángel y Berto (campeones) vs Psycho Clown y Pagano

. Ángel y Berto (campeones) vs Psycho Clown y Pagano Lucha por el Megacampeonato de AAA: Hijo del Vikingo (campeón) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

Troplemanía XXXIII

Un cruce de mundos

Después de conquistar al público estadounidense con personajes como Mr. Iguana (y La Yesca) y la fuerza de figuras como Hijo del Vikingo, ahora es turno del público mexicano de recibir a superestrellas de calibre mundial. Luchadores como Dominik Mysterio, Finn Bálor y El Grande Americano ya han pisado territorio nacional en eventos como el WWE Supershow, pero esta vez lo harán en el escenario más grande de la lucha libre mexicana.

La expectativa es alta y los boletos están prácticamente agotados. Para los aficionados que no puedan asistir, la transmisión multiplataforma permitirá seguir cada momento de este evento que podría redefinir el futuro de la lucha libre en México y en el mundo.