Triplemanía XXXIII: resultados y crónica minuto a minuto de la noche más grande de la lucha libre

La noche más grande de la lucha libre comenzó con un arranque histórico. En el centro del ring aparecieron Paul Levesque, mejor conocido como Triple H y actual director creativo de WWE y Marisela Peña, CEO de la empresa entre otros, quienes dieron la bienvenida oficial al magno evento.

Triplemanía XXXIII

Se entonó el Himno Nacional Mexicano, un momento solemne que marcó la unión de dos mundos: WWE y AAA, compartiendo escenario en la función más importante del año.

Rapidamente arrancó la acción con la Copa Bardahl, un battle royal donde varios gladiadores ingresaron uno a uno al ring buscando la gloria. El público encendió el ambiente mientras los primeros eliminados empezaban a definir el rumbo del combate.

Copa Bardahl (en orden de entrada)

La Parka Laredo Kid Joaquín Wilde Abismo Negro Jr. Taurus Aerostar Mecha Wolf Cruz del Toro Otis Pimpinela escarlata Cybernetico Microman Omos (Ganador) Octagón

Triplemanía XXXIII

Campeonato Latinoamericano

El segundo gran combate de la noche tuvo como protagonista al Campeón Latinoamericano, El Mesías acompañado de Dorian Roldán. Del otro lado del ring, el retador fue Hijo de Dr. Wagner Jr., quien contó con el apoyo de su padre, presente entre el público y aplaudido con fuerza por la Arena.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. derrota a Ricky Banderas y se convierte en el nuevo Campeón Latinoamericano de AAA

Durante la lucha, Dorian Roldán intentó intervenir, pero fue detenido por Dr. Wagner Jr., quien además propinó un contundente golpe a Roldán para proteger a su hijo. En un momento emotivo, Dr. Wagner Jr. entregó el título a su hijo, cerrando la contienda entre aplausos y gritos de “¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!” se celebró con fuerza la victoria dentro del ring.

Triplemanía XXXIII

Lucha de Tercias Mixta

En una contienda tan técnica como divertida, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice, representando a triple A se enfrentaron a Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez (Judgment Day) representando a WWE. La pelea estuvo llena de momentos memorables, incluyendo cuando Finn Bálor sacó un muñeco de su antiguo personaje “Demon Finn Balor” para enfrentarse a la “Yesca” de Mr. Iguana, sorprendiendo y divirtiendo al público por igual.

A lo largo del combate hubo intervenciones de Roxane Pérez y La Hiedra, que influyeron en el desarrollo de la lucha. Finalmente, Raquel Rodríguez logró el conteo sobre Lola Vice, otorgando la victoria al Judgment Day, que se consolidó como el equipo dominante de la noche.

Triplemanía XXXIII

Lucha Callejera por los Campeonatos en Pareja de AAA

La siguiente contienda fue una lucha callejera por los Campeonatos en Pareja de AAA, con una dinámica llena de caos y momentos extremos. Los campeones “el legado Garza” Ángel y Berto (WWE), fueron fuertemente abucheados por el público, mientras que sus retadores, los “totalmente payasos” Psycho Clown y Pagano (AAA), desplegaron todo su carácter de payasos extremos.