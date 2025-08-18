Georgia Harmer estrena su segundo álbum y se libera del peso del pasado

La cantautora canadiense Georgia Harmer Foto: Cortesía (Norman_Wong)

El segundo álbum de la aclamada cantautora canadiense, Georgia Harmer, es un intercambio empático entre el pasado y el futuro que radica en la cuestión más profunda de la autorrealización y la comprensión al tratar de responder a las preguntas: qué llevar, qué dejar atrás y qué sigue. Autoproducidas por la mano firme de Georgia, las canciones de este álbum indie folk son crudas, reales, vulnerables y detalladas.

“Mis canciones suelen utilizar mis relaciones con otras personas para descubrir verdades sobre mi propia experiencia o para comunicar algo que no se ha dicho. Me involucro mucho en el mundo emocional de los demás, me veo arrastrada al torbellino de intentar navegar por sus paisajes interiores, a través de la empatía, el impulso de arreglar y sanar, el deseo de que me dejen entrar.”: Georgia Harmer.

Como una hermana mayor de su álbum debut, Eye of the Storm contiene la perspicacia de alguien que ha aprendido que el peso del mundo no tiene por qué recaer directamente sobre sus hombros. Captura los sentimientos de la primera vez en el espejo retrovisor, con la profundidad de comprensión y la intuición de alguien que ha pasado años prestando mucha atención.

Harmer comenzó a escribir la canción homónima cuando solo tenía 18 años, y la redescubrió y terminó años más tarde. Ahora, con 26 años, el resultado es tanto una reflexión como una resolución, un desprendimiento del peso del pasado, un giro hacia la ligereza y una invitación a bajar las revoluciones. En ese mismo tenor, te dejamos por acá el video de “Slow Down”:

Tracklist de Eye of the Storm

1. Can We Be Still

2. Eye of the Storm

3. Little Light

4. Slow Down

5. Last Love

6. Hazel vs the Coyote

7. Take It On

8. Farmhouse

9. Time to Move On

10. Memory Lullaby