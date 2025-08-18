Una noche de pasión salsera con Víctor Manuelle en el Auditorio Nacional

Víctor Manuelle en concierto en el Auditorio Nacional Foto: Especial

El pasado viernes, el Auditorio Nacional se convirtió en el epicentro de la salsa y la emoción con la presencia de Víctor Manuelle, quien, como siempre, demostró por qué es uno de los grandes exponentes del género. Desde el primer acorde, la vibrante energía del público se apoderó de cada rincón del recinto, creando una atmósfera única que hacía eco en cada rincón del Auditorio, con su inigualable sonido al ritmo de salsa.

Con su característico carisma y un repertorio que atraviesa décadas, el “Sonero de la Juventud”, como lo llaman sus fans, brindó una noche llena de nostalgia, pasión y mucha música. Canciones como “Que Manera de Quererte”, “La Copa de la Vida” y “Te Conozco Bien” desataron una lluvia de aplausos, mientras que la interacción del artista con la audiencia fue uno de los momentos más mágicos de la velada, ya que los 10 mil asistentes no se sentaron en ningún momento, convirtieron el Coloso de Reforma en una verdadera pista de baile, y es que no solo; sino que conectó de una manera única, como si cada palabra estuviera dirigida especialmente a cada persona que coreaba sus letras.

El sonido muy festivo y la iluminación hicieron que cada tema fuera una experiencia multisensorial, envolviendo a los asistentes en una ola de emociones que no dejaba espacio para el aburrimiento. La orquesta que acompañaba a Víctor Manuelle también jugó un papel crucial, con la sección de metales y percusión brillando con fuerza, haciendo que cada nota tuviera un impacto inolvidable.

Hubo espacio para la nostalgia, para los recuerdos de aquellos tiempos dorados de la salsa, pero también para las nuevas generaciones que siguen fielmente al salsero, que como cada año, ofrece dos shows en dicho recinto. A lo largo de la noche, quedó claro que Víctor Manuelle es un intérprete que no solo ha sabido evolucionar, sino que ha logrado trascender a través de su música, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia.

El cierre del concierto, con su versión de “Vivir lo Nuestro”, fue el broche de oro que todo el mundo esperaba. Todos, de pie, entonaron la famosa canción que ha marcado la vida de miles de personas, creando una verdadera fiesta salsera que dejó a todos con ganas de más, así es como el icono de la salsa, regaló una experiencia sonora y emocional que solo los grandes artistas pueden ofrecer.