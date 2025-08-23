Los niños opinan de cine: Mascotas al rescate

Mascotas al Rescate

Mascotas al Rescate ofrece una historia fresca y divertida, pero también nos trae una serie de personajes muy únicos, desde nuestro protagonista un mapache que se hace llamar Falcon, porque según él su historia de origen es que fue criado por halcones los cuales le enseñaron a volar y que se dedica a robar a manera de caridad comida para todos sus amigos sin hogar, hasta los integrantes del peculiar equipo que forman para salvarse.

Es así como una gatita viajera llamada Maggie que se vuelve la mayor aliada de Falcon, un perro policía veterano de nombre Rex que no termina de confiar de todo en el mapache, una víbora llamada Ana que además es una estrella de rap, una tortuga y un pez que son actores de comerciales, pero que añoran ser mucho más, un chihuahua y un gatito cuyos dueños influencers solo los usan para conseguir vistas, un galgo inglés miedoso, un ganso futbolista, una pareja de conejillos de indias que están en la dulce espera de sus bebes, un hámster y una pareja de loritos se unen para enfrentarse además del problema principal a un inesperado villano, Hans un tejón con cuentas pendientes que busca venganza.

Digno de una película de acción de los 90s

Con un guion de David Alaux y Éric Tosti la película rinde homenaje a muchos clásicos de acción de cine de los 90s, desde un trío de ratas expertas en las artes de marciales que sirven como senseis para Falcon, hasta planos dignos de una película de Bruce Willis. La película combina no solo acción y la comedia de manera positiva, también transmite un mensaje positivo y claro, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.

Mascotas al rescate

Un gran trabajo en equipo

La animación no es la protagonista de esta historia, pues aunque con un diseño bastante atractivo para el espectador “Mascotas al rescate” no busca que su animación sea la conversación, si no la trama, que nos ofrece una historia fresca para su género y un mensaje de como la colaboración y el trabajo en unión pueden marcar la diferencia en situaciones de catástrofes.

En la Crónica de Hoy le preguntamos a nuestra reportera más joven que opinaba de esta entrañable película y esto fue lo que nos dijo:

“Me gustó mucho, habla sobre el trabajo en equipo, porque si no hubieran trabajado en equipo no habrían logrado nada, también habla sobre dar otra oportunidad, aunque nos equivoquemos siempre podemos arreglar las cosas” nos dice Victoria de 5 años quien toda la proyección estuvo al filo de su asiento esperando que el choque no ocurriera.

“Mi personaje favorito fue Maggie, porque sus colores eran lindos, pero además ella siempre creyó en Falcon, y le ayudo a los otros a creer en él”, “mi parte menos favorita fue cuando los de las noticias no querían ayudar a los animales, solo querían que la dueña de Maggie llorara”.

Si van al cine a ver “Mascotas al rescate” saldrán seguramente también con un personaje favorito, pero también con un reset de la vida diaria y del caos, además de qué seguro les sacará más de una carcajada a chicos y grandes.

Ya puedes disfrutar de esta película en tu cine de confianza.