Ed Sheeran causa furor en CDMX con la grabación del clip de su sencillo “A Little More”

Un acústico hecho en la Ciudad de México que derrite corazones
Ed Sheeran sorprendió a sus fans mexicanos al filmar un video acústico de “A Little More” en la Ciudad de México, específicamente en “La Cuadra San Cristóbal”, un espacio con encanto minimalista, único y perfecto para un momento íntimo y memorable.
Publicado hace apenas tres días, este clip muestra al artista en su versión más cercana y natural. Son solo él, su guitarra y un rosa mexicano en intimidad frente a cámara.
Con este clip, Ed demostró que sabe cómo reinventarse y conectar de forma divertida y responsable con su audiencia. Desde calles de CDMX hasta un explosivo video global, “A Little More” es más que una canción: es una experiencia visual, emocional ¡y memorable!
Moda sustentable, nostalgia y mucho estilo en su videoclip oficial
El video oficial de “A Little More” (lanzado el 7 de agosto de 2025) es un caos hilarante protagonizado por Rupert Grint, quien retoma su icónico papel de admirador obsesionado desde el video “Lego House” de 2011.
En esta nueva entrega, Grint interpreta a un antiguo fanático que lucha por dejar atrás su obsesión... ¡pero Ed Sheeran aparece en todos lados! No importa si está en el gimnasio, como guardia de seguridad o como invitado múltiple en una boda, Ed, siempre está ahí para perseguirlo con su carisma infinito.
Además, el video presume más de 250 cambios de vestuario, todos sacados de tiendas de segunda mano o plataformas como eBay: una apuesta eco-friendly que combina creatividad, moda y conciencia ambiental.
Romance, humor y mucha nostalgia en cada toma
Rupert Grint no está solo: Nathalie Emmanuel (muy conocida por Game of Thrones) lo acompaña en esta divertida travesía como su interés romántico, dándole un toque de telenovela moderna al relato. El resultado: una historia divertida, extravagante y llena de guiños para los fans que recordaban el video anterior.
“A Little More” y su impacto global
- El tema es el cuarto sencillo del próximo álbum de Ed Sheeran, “Play”, que saldrá el 12 de septiembre de 2025.
- La canción ya está escalando en las listas: en México, por ejemplo, alcanza el puesto 16 en Airplay Anglo. También ha tenido ascensos notables en países como Argentina, Guatemala y Japón.