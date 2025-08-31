Destination D23 2025: Revelan estrenos como Toy Story 5, Avengers: Doomsday y más estrenos Disney

Destination D23, el magno evento de Disney en Orlando Especial

En la última edición de Destination D23, el magno evento de Disney en Orlando, se presentaron en exclusiva las grandes apuestas cinematográficas que llegarán en los próximos años. El estudio abrió una ventana al futuro con revelaciones emocionantes, desde títulos esperados por generaciones hasta películas originales que prometen mantener la magia viva.

Por ello, en Crónica Escenario hacemos un breve recuento con lo más importante de este evento que tiene a muchos fans del séptimo arte, simplemente fascinados.

Pixar y clásicos renovados

Resulta emocionante hablar de la casa productora Pixar, ya que una de las películas más exitosas de la empresa Toy Story 5, se estrenará el 19 de junio de 2026, llevó a los fans a un vistazo anticipado del nuevo capítulo de la saga: los clásicos juguetes se enfrentarán a una nueva generación de juguetes tecnológicos, encabezados por el villano Lilypad, un iPad con estética de rana. Además, se sumó al elenco el comediante Conan O’Brien, quien prestará su voz a Smarty Pants, un juguete que rápidamente capturó la atención del público.

Toy Story 5 empezará con un homenaje a la serie Lost. Foto: Vía X

Por otro lado, Pixabay también celebró el 30.º aniversario de la saga con un relanzamiento teatral de Toy Story el 12 de septiembre, acompañado de mercancía especial. Otro anuncio destacado fue Hoppers, una comedia original sobre una estudiante universitaria y su castor robótico que protege un bosque contra el desarrollo urbano. Este estreno está previsto para el 6 de marzo de 2026.

Marvel suma un nuevo volumen épico

Marvel tampoco se quedó atrás, ya que el proyecto más imponente posiblemente fue Avengers: Doomsday, la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, cuya producción ya ha comenzado. Robert Downey Jr. regresa al UCM, no como Iron Man, sino como el icónico villano Doctor Doom.

El logotipo de 'Avengers: Doomsday' se presentó con un giro inesperado: iluminación verde que marca una nueva era para los Héroes Más Poderosos de la Tierra. Foto: Vía X

Por si fuera poco, se confirmó que el rodaje arrancó en abril de 2025 en estudios de Inglaterra, bajo la dirección de los hermanos Russo, y el estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, enmarcado dentro de la Fase Seis del UCM.

Disney Animation y sus nuevos universos

Disney Animation reveló Hexed, una historia original con estreno previsto en noviembre de 2026, en la que un adolescente descubre que rasgos únicos y aparentemente problemáticos están ligados a poderes mágicos que lo llevarán a un reino secreto lleno de fantasía.

Otros títulos animados que generaron expectativa

Porque también son importantes y no podemos dejarlos, de lado, Zootopia 2, con fecha de estreno el 26 de noviembre de 2025, reveló nuevas voces para personajes como el Alcalde Winddancer y la Baronesa Bear, además de sumar talento como Shakira retomando su rol como Gazelle.

El alcalde Winddancer, con la voz de Patrick Warburton en Zooptopia 2 Foto: X/@ForceGhostPod

Y desde Blue Sky Studios llegó el anuncio de Ice Age: Boiling Point, que mostrará a Manny y compañía en una aventura en el “Mundo Perdido” lleno de lava y dinosaurios, estrenándose el 5 de febrero de 2027.

A partir de ahora tenemos muchas sopresas en puerta que pronto llegarán a nuestras pantallas. ´Por su parte, Destination D23 reafirmó el liderazgo creativo y narrativo de Disney, desde el inigualable encanto de Pixar hasta el poder cinematográfico de Marvel. Estas revelaciones no solo prometen llenar salas de cine en los próximos años, sino también reforzar la conexión emocional entre el público y sus historias más queridas.