Nortec celebró 25 años con un memorable concierto en el Pepsi Center

La noche de este sábado, 30 de agosto, quedará grabada en la memoria de quienes asistieron al emblemático Pepsi Center WTC, que se transformó en un epicentro de vibraciones fronterizas y beats inolvidables, gracias al esperado concierto de Nortec: Bostich + Fussible.

El histórico dúo celebró 25 años de trayectoria con una puesta en escena impecable, que combinó pasión, tradición y una renovación sonora que dejó claro por qué siguen siendo referentes del electro-norteño.

Concierto de Nortec en el Pepsi Center Crédito: Crónica Escenario

Desde los primeros acordes, la atmósfera se llenó de nostalgia y energía: el público coreó himnos como “Norteña del sur”, “Tengo la voz” y “The Clap”,“Tijuana makes me happy”, “Tijuana Sound Machine”, entre otras mientras se dejaba envolver por la fusión perfecta entre sintetizadores modernos e instrumentos tradicionales como acordeón y trompeta. Además, el dúo sorprendió con su más reciente sencillo “TSM2024”, reafirmando que su sonido evoluciona sin perder su esencia.

La puesta en escena impecable combinó luces envolventes, visuales evocadores y una energía conjunta que mantuvo al público en constante movimiento. El aire se impregnó de la cultura fronteriza que los impulsa desde Tijuana, uniendo generaciones de seguidores en una experiencia memorable.

25 años de vanguardia musical

Esta presentación marcó un hito: el renacer de un clásico. Tras su memorable show en el Vive Latino, Nortec retornó con fuerza a CDMX para reafirmar su legado musical y conectar con fans nuevos y antiguos en un ambiente exclusivo y lleno de identidad.

Concierto de Nortec en el Pepsi Center Foto: Crónica Escenario

Nortec: Bostich + Fussible demostraron que la fusión entre lo tradicional y lo electrónico no conoce fronteras ni edades. Su concierto en el Pepsi Center fue un reflejo de su legado artístico: poderoso, contemporáneo y profundamente humano.