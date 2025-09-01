Thermo anuncia el cierre de su gira “Arde en Mí” en el Auditorio BB

Thermo (JosÈ Luis Rosales)

Después de casi cinco años en pausa, Thermo regresó en 2025 como una de las bandas más representativas del punk/emo y del rock nacional. El anuncio de su gira “Arde en Mí” en diciembre pasado significó no solo el reencuentro con su público, sino también la celebración de dos décadas del disco que los catapultó al reconocimiento nacional e internacional.

La gira comenzó tras una serie de presentaciones en 2024, incluyendo recintos de gran formato como el Pepsi Center y el Teatro Diana, que marcaron el inicio de un ciclo especial para la agrupación. Sin embargo, la apuesta principal fue regresar a los espacios íntimos que remiten a sus primeros años, con venues donde la cercanía con los fans se convierte en el núcleo de la experiencia. Thermo reivindicó así su filosofía D.I.Y., manteniendo el contacto cuerpo a cuerpo con su público, que ha sido un sello de identidad a lo largo de su trayectoria.

La gira incluyó 11 ciudades mexicanas y dos noches memorables en la capital del país, con sold outs en el legendario Multiforo Alicia y en el Fvck Off Room, dos recintos de fuerte carga simbólica para la escena independiente.

Thermo

Un reencuentro internacional con su público

Además de recorrer territorio nacional, Thermo cruzó fronteras. En mayo, la banda visitó por primera vez Lima, Perú, y posteriormente se reencontró con sus seguidores en Bogotá, Colombia, ciudad a la que no volvían desde 2008, cuando fueron parte del festival Rock al Parque. Este regreso fue celebrado por la comunidad latinoamericana que reconoce en el grupo uno de los proyectos más sólidos y longevos del movimiento punk/emo en español.

Con estas presentaciones internacionales, Thermo reafirmó la vigencia de su música en una generación que creció con “Arde en Mí” y en nuevos públicos que descubren el álbum veinte años después de su lanzamiento. El disco sigue siendo un referente de melancolía, potencia y honestidad lírica, valores que marcaron un antes y un después en la escena alternativa mexicana de principios de los 2000.

Thermo

Una noche irrepetible en el Auditorio BB

El pasado 15 de mayo, Thermo anunció lo que será el cierre definitivo de la gira “Arde en Mí”, un concierto programado para el próximo 4 de octubre en el Auditorio BB de la Ciudad de México. Para la banda, este recinto es un verdadero bastión, un espacio donde planean despedir esta etapa con un show cargado de simbolismo y energía. Ya puedes comprar tus boletos en la página Boletia.

El grupo adelantó que será una noche sin precedentes, en la que se sumarán invitados especiales y en la que no faltarán los clásicos que acompañaron a toda una generación. La velada promete condensar el sello característico de Thermo: potencia, melancolía y conexión profunda con el público, una complicidad que se ha mantenido por más de veinte años.

Con este concierto, Thermo cierra un ciclo que no solo celebra el aniversario de su álbum más emblemático, sino que también marca el renacimiento de la banda tras años de silencio, consolidando su lugar dentro de la historia del rock mexicano.