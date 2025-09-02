Macken XII: “Ser tú mismo es el verdadero acto de rebeldía”

Macken XII

Para Jimmy, vocalista de Macken XII, y Dave, tecladista y compositor, la música no es solo un proyecto artístico, sino un movimiento que busca transformar la vulnerabilidad en un acto de fuerza. Su más reciente sencillo, Rockstar, surge de esa convicción.

“Todo parte de esta rebeldía de no rendirse. A veces uno pasa por situaciones que te tiran, pero levantarse y seguir adelante es un motor para seguir creando”, explica Jimmy con firmeza.

Dave complementa: “Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que acelerar. Nosotros creemos en perseverar, en no rendirse sin importar las circunstancias, porque siempre habrá una lucha al final del camino. De eso se trata Rockstar”.

La canción se alimenta de experiencias personales. “Tiene mucho de nosotros, porque estar en la escena independiente implica enfrentar dudas, caídas y volver a empezar”, cuenta Jimmy. “Cada canción es el reflejo de cicatrices, de errores y de aprendizajes. Y cuando escuchamos el resultado, es como ver que todo ese esfuerzo valió la pena”.

Dave lo describe de forma poética: “Nuestras canciones hablan desde las cicatrices, porque son el mapa de todo lo que hemos vivido. El dolor no es un enemigo; es combustible. Cada herida se convierte en un verso y cada caída en un grito de resistencia”.

En su propuesta, Rockstar no idealiza la perfección, sino que apuesta por la autenticidad como la mayor forma de libertad. “Si te caes, levántate. No importa cuántas veces, siempre tienes que volver a intentarlo”, resume Jimmy.

El sonido de Macken XII: caos, control y libertad

La fuerza de Rockstar también se encuentra en su producción. Con sintetizadores densos y beats explosivos, Macken XII logra un ambiente que envuelve al oyente en un universo sonoro cargado de intensidad.

“Fuimos experimentando hasta dar con sonidos que realmente expresaran lo que sentíamos”, dice Jimmy. “Algunos sintetizadores nos recordaban a una maquinaria, un reloj que avanza a su propio ritmo. Queríamos que cada nota transmitiera resistencia, avance y permanencia”.

Dave añade que la intención fue construir un mundo propio: “Creamos sonidos que respiran en las sombras, una memoria distorsionada hecha de dolor, tristeza y filosofía. Queríamos que la música fuera un eco de todo eso, un viaje entre caos y control, oscuridad y luz”.

El resultado es un tema que combina crudeza y esperanza. “La música para nosotros significa brillar cuando el mundo intenta apagarte”, afirma Dave. “Queremos que cada fan se levante como su propia estrella, sin miedo ni permiso. Ese es el desenfreno de un verdadero rockstar”.

Jimmy lo complementa: “Cualquiera puede ser un rockstar: un doctor, un maestro, alguien que nunca se rinde y que pone todo su corazón en lo que ama. El verdadero brillo está en ser perseverante y en creer en uno mismo”.

La canción también lanza un mensaje contra los estándares irreales de perfección. “La perfección apaga a las personas”, señala Jimmy. “Con las redes sociales, muchos sienten que deben cumplir con expectativas que no son reales. Pero el verdadero potencial surge cuando aceptas tus límites y decides brillar con lo que eres”.

Dave lo resume con contundencia: “La música corta las máscaras. Nos enseña que la disonancia puede ser más honesta que la armonía. Lo humano, lo vulnerable, lo imperfecto: ahí nace la conexión real”.

Macken XII

Macken XII: más que una banda, un movimiento

Lejos de buscar ser “una banda más”, Macken XII aspira a crear una experiencia transformadora. “La esencia de Macken XII es ser tú mismo, sin importar lo que digan los demás”, afirma Jimmy. “En nuestros conciertos queremos que la gente ría, llore, se aloque, pero sobre todo que se sienta libre”.

Dave añade: “No buscamos solo dar shows, buscamos abrir un portal. Ser vulnerables y auténticos es nuestro verdadero acto de rebeldía. No se trata de ocultar la oscuridad, sino de convertirla en luz compartida”.

Con esta filosofía, la agrupación ya planea sus próximos pasos. “Queremos dar nueva música y un álbum conceptual donde el público pueda transportarse al universo Macken XII. Que lo conozcan, lo vivan y se sientan parte de él”, adelanta Jimmy.

Dave confirma que vienen proyectos ambiciosos: “Estamos preparando un disco que expanda nuestro universo, con más música y más espectáculos. Queremos llevar a nuestra gente a territorios sonoros más profundos, donde puedan expresarse y encontrar su propia voz”.

El lanzamiento de Rockstar es solo el comienzo de un movimiento que busca crecer junto a su público. “Lo que viene es seguir construyendo este universo, mano a mano con la gente que nos acompaña”, asegura Dave.

Cuando se les pide resumir lo que quieren que el público sienta al escuchar su nuevo sencillo, ambos coinciden en un mensaje poderoso:

Jimmy dice: “Ser perseverante y paciente. Cuando todo esté oscuro, recuerda que tienes una luz propia”.Dave concluye: “Brilla siempre. Como un rockstar”.