Yeri Mua: Amenazas de muerte

La influencer y cantante veracruzana Yeri Mua se encuentra en el centro de una grave crisis de seguridad luego de denunciar públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de seguidores del streamer Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche de Huevito”.

El caso ha conmocionado a las redes sociales, donde se involucran mensajes intimidatorios, presuntas narcomantas y la intervención de autoridades estatales.

Origen del conflicto: De una fiesta en Miami a la exposición de una infidelidad

Esta violenta escalada de amenazas, comenzó el 24 de agosto, cuando Yeri Mua y Lonche de Huevito, junto a otros influencers, se reunieron en una fiesta en un yate en Miami, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo y congregó a miles de espectadores.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente días después. Yeri Mua narró que Lonche comenzó a molestarla, lo que la llevó a tomar represalias. La cantante contactó a la pareja sentimental de Lonche y expuso públicamente una supuesta infidelidad del streamer ocurrida durante la noche del evento “Supernova: Orígenes”. Para respaldar sus dichos, compartió pruebas de la situación a través de sus redes sociales.

La reacción de la comunidad de seguidores de Lonche, autodenominados “F.E.S.”, fue inmediata, la influencer comenzó a recibir mensajes de acoso, hostigamiento y amenazas de muerte en sus diversas redes sociales.

Si algo me pasa ahí está todo sale vale 🙏🏻 ahí está qn administra el grupo de quienes me andan amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estas cosas nada legales pic.twitter.com/y3WyP9XveT — tu bratz favorita (@yerimua) August 31, 2025

La situación escaló a un nivel alarmante cuando comenzó a circular un video de un hombre encapuchado que, blandiendo una espada, profirió amenazas explícitas de muerte contra la influencer y su familia. En el mensaje, se le advierte: “Síguete pasando de verg insultando a la F.E.S... Hasta tus pinches perros te voy a matar, maldita perr”*.

Asimismo, reportes indican que aparecieron presuntas narcomantas en algunos puntos de Tijuana, Baja California, dirigidas a la artista. En estas se le advertía que tanto ella como su familia se encontraban en riesgo si decidía presentarse en un concierto programado para el 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana, donde cantaría junto a “El Malilla”. Las amenazas también incluyeron imágenes de armas de fuego y mensajes específicos contra su hermano menor, incluso con intentos de ubicar su domicilio en Veracruz.

La denuncia pública y el llamado a las autoridades

Frente a esta ola de violencia, Yeri Mua optó por no quedarse callada, realizó un llamado directo y público a la presidenta Claudia Sheinbaum etiquetándola en diferentes plataformas para solicitar su intervención y auxilio del Gobierno Federal.

“Lo hice por redes y yo espero que llegue a sus oídos. Está por todos lados”, indicó Yeri Mua, expresando su esperanza de que la mandataria esté al tanto de su caso.

En sus declaraciones, la cantante también reflexionó sobre el contexto cultural de la violencia en México, señalando: “Esto en España no sucedería... pero eso pasa aquí en México”.

La artista fue enfática en responsabilizar a Lonche y a su comunidad “F.E.S.” de cualquier daño que pueda sufrir ella o su círculo cercano: “Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S., por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”. Cuestionó si el streamer tiene vínculos con alguna organización delictiva: “¿Tiene algo que ver con algo serio, con gente mala o qué pedo?”.

Acciones legales y la postura de Yeri Mua

Ante la gravedad de los hechos, Yeri Mua confirmó que su equipo legal ya está trabajando en el caso. Anunció la interposición de una denuncia formal y evaluó solicitar una orden de restricción.

A pesar del miedo y la preocupación, la cantante se ha mostrada firme en no cancelar sus compromisos artísticos. Reafirmó que se presentará en Tijuana el 14 de septiembre como está programado: “No voy a cancelar el evento, voy a estar en Tijuana y pido que me apoyen para que la Fiscalía investigue”. Incluso, con un tono desafiante, declaró: “No se van a cancelar mis presentaciones, yo me voy a seguir presentando y pura ver* que me maten”.

La intervención estatal: Protección de la Gobernadora de Veracruz

La magnitud del caso llegó a oídos de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. La mandataria estatal anunció públicamente que se brindará vigilancia policial y seguridad a Yeri Mua para garantizar su integridad y la de su familia.

“Se la damos (protección), sí, por supuesto. Es una gran artista”, declaró Nahle de manera contundente, asegurando el apoyo del estado de Veracruz para su paisana. Esta intervención se produce tras los insistentes llamados de la influencer a la Presidenta Sheinbaum, marcando un precedente en la respuesta gubernamental a amenazas contra figuras públicas en el entorno digital.

La respuesta de Lonche de Huevito: Negación y contrademandas

Por su parte, Lonche de Huevito respondió públicamente a las acusaciones, negando rotundamente cualquier participación o incitación a las amenazas de muerte. En un mensaje difundido por redes sociales, el streamer aseguró: “Aquí las leyes no son un juego y yo soy ciudadano americano”, advirtiendo sobre posibles acciones legales.

Lonche argumentó que su comunidad actúa de forma autónoma: “Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la put* gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren”. Además, manifestó su intención de emprender acciones legales en Estados Unidos contra Yeri Mua por difamación, amenazando con una demanda si continúan las declaraciones públicas en su contra.

Contexto: Un problema recurrente en Tijuana

Este no es un incidente aislado en la escena musical de Tijuana. La nota destaca que otros artistas como Peso Pluma, Grupo Firme (Eduin Caz), Fuerza Regida y el vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, los cuales también han sido víctimas de mensajes intimidatorios previos a sus presentaciones en la ciudad, pintando un panorama preocupante para los artistas que visitan la plaza.

Reacciones en redes sociales

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras muchos usuarios expresan su solidaridad y apoyo a Yeri Mua, condenando las amenazas de muerte y resaltando que nadie merece vivir tal acoso, otros han optado por criticar a la influencer, sacando a relucir controversias pasadas en su contra. Esta división refleja la naturaleza toxica de los espacios digitales y la complejidad de la figura pública de Yeri Mua.

¿Qué sigue para Yeri Mua?