Presentación oficial del Festival de cine de Morelia

Este jueves, en una de las salas del Cinépolis Plaza Carso, se llevó a cabo la conferencia de presentación oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual tendrá lugar del 10 al 19 de octubre del año presente. Un día más que las ediciones anteriores: el 9 de octubre, con funciones pre inaugurales.

Con la presencia de secretarios de cultura y turismo, y fundadores del festival, se ratificó la Selección Oficial, que se puede revisar en

https://moreliafilmfest.com/

Está decisión de tomó ya que hay mucha gente solía quedarse sin ver alguna película que quería ver. Ese día no se contara con la presencia de actores , ni de directores. Para eso, hay que esperar a la inaguración.

Entre los invitados especiales de la edición número 23, se encuentra la directora argentina Lucrecia Martel y la actriz francesa Juliette Binoche.

Por otro lado, para los que no se encuentren en Morelia , va a poder disfrutar de las funciones de forma gratuita a través de la página :https://www.nuestrocine.mx/.

Para los interesados, los boletos ya están a la venta en la página del festival y en la aplicación de Cinépolis. Estos pases permitirán la entrada a seis u once funciones y tienen un costo que va desde los 600 hasta los mil pesos.

De igual manera, se anunció que va a ser posible llegar a una función cinco minutos antes de que empiece y si sigue libre algún asiento, entrar sin pagar.

Pronto se revelará más información de los invitados especiales y otros temas de las funciones, lo que se puede revisar en la página del festival.