RØZ deslumbra con un debut estelar en el Pabellón Oeste antes de su llegada a Coachella 2026

Røz

La noche del 19 de septiembre de 2025 será recordada como el punto de inflexión para RØZ, quien ofreció su primer show estelar en el Pabellón Oeste. El recinto, de carácter minimalista, se transformó en un espacio ceremonial donde cada rincón respiraba expectativa. Desde el ingreso, una escenografía inspirada en el flyer del concierto recibía a los asistentes como si los invitara a cruzar hacia un universo paralelo.

El sold out fue inevitable. Cientos de fanáticos abarrotaron el lugar, demostrando que aquel proyecto que nació en circuitos alternativos ahora resuena como un fenómeno generacional. La cita comenzó a las 8:30 p.m., cuando las luces se abrieron lentamente y la música se convirtió en un lenguaje compartido. Durante dos horas, el tiempo pareció suspenderse en un pulso que unía escenario y público en un mismo latido.

Røz

Voces invitadas y estrenos que marcaron el rumbo

La voz firme y emotiva de RØZ guio la velada como una confesión colectiva. El público respondió con intensidad, coreando cada tema como si se tratara de recuerdos personales convertidos en canción. Entre la emoción y la nostalgia, llegaron las sorpresas: nuevos temas que brillaron con la fuerza de un futuro prometedor y colaboraciones que añadieron color al espectáculo.

Durante la presentación, RØZ interpretó canciones de su repertorio más conocido, además de temas inéditos que formarán parte de sus próximos lanzamientos. El show contó con invitados especiales como Natt Calma, YNG Lucas, Joalin, ROD, IZA TKM y Emiliano Athie.

Cada participación aportó distintos matices al espectáculo, fortaleciendo el perfil colaborativo que ha caracterizado el crecimiento de RØZ dentro de la escena alternativa.

Røz

Un cierre con eco de futuro

Para quienes siguen la trayectoria de RØZ desde sus inicios, esta presentación fue un resumen poético de todo lo recorrido, pero también una mirada clara hacia lo que está por venir. La puesta en escena evitó el exceso y dejó que la música fuera la verdadera protagonista: luces suaves, atmósfera íntima y un escenario que funcionó como puente emocional.

El concierto en el Pabellón Oeste no fue solo un debut en gran formato, sino también la confirmación de que RØZ ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad ineludible del panorama musical mexicano e internacional. Cada acorde y cada verso fueron testimonio de que esta historia apenas comienza, pero ya está escrita en el corazón de miles.