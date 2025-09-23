Debido a una intoxicación cancelan presentación de Ghost en el Palacio de los Deportes

La presentación de Ghost programa para este martes 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes, fue cancelada de último momento.
El motivo fue una intoxicación alimentaria que sufrió el miembro de la banda Tobias Forge, lo que imposibilitó la presentación de esta noche.
Sin embargo, los conciertos programados para el 24 y 25 de septiembre se realizarán de la forma en que estaban previstos.
El público que fue afectado por el suceso de hoy, podrá solicitar su reembolso mediante los sistemas de Ticketmaster.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SHOW DE GHOST DEL DÍA DE HOY pic.twitter.com/nlNDoVL0KJ— Ocesa Rock (@ocesa_rock) September 24, 2025