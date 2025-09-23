Fallece la ícono del cine italiano Claudia Cardinale, a los 87 años

Claudia Cardinale

Medios franceses dieron a conocer este martes el fallecimiento de la actriz ícono del cine italiano, Claudia Cardinale, a los 87 años en la región de Île-de-France, Paris.

Su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a agencias de información. La actriz se había instalado en Francia desde hace años.

El paso de Claudia Cardinale estuvo marcado por grandes títulos del cine europeo como Un maledetto imbroglio (1959), de Germi; El bell’Antonio, de Bolognini, con Mastroianni, Rocco y sus hermanos (1960), de Visconti, y La chica con la maleta (1961), de Zurlini.

También incursionó en el cine de Hollywood con La pantera rosa de 1963, sin embargo, el cine estadounidense no la sedujo por completo y siempre desidia volver a trabajar a Europa.

¿Quién era Claudia Cardinale?

Nació en 1938 en Túnez, en el seno de una familia de inmigrantes sicilianos. Fue en su país natal donde el director francés René Vautier descubrió su potencial para incursionar en el medio al verla delante de su colegio. Al momento quedó fichada para un cortometraje.

Luego de su primera aparición en la pantalla, ganó, sin saberlo, un concurso de belleza en el que fue proclamada la más guapa de Túnez, y ganó un viaje a la Mostra de Venecia en 1957.

A los 20 años participó por primera vez en el largometraje Rufufú (1958), producido por Franco Cristaldi que años después se convertiría en su primer marido. 1958 fue un año que marco su vida, pues rodó tres pelíulas estando embarazada fruto de una violación.

En 1963 participó en filmes que ahora son considerados de culto como Ocho y medio de Fellini, El Gatopardo de Visconti, y La pantera rosa, de Blake Edwards.

Las primeras reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar, como la de David Lisnard, alcalde de la localidad francesa de Cannes, famosa por acoger cada año el prestigioso festival que entrega la Palma de Oro.

“Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, indicó Lisnard en su cuenta de X, en un mensaje en el que recordó también que la actriz protagoniza el cartel de la edición 70 del festival.